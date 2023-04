"My Cloud" down: Western Digital meldet "Netzwerk-Sicherheitsvorfall"

Der Speicherproduktehersteller Western Digital ist offenbar Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Das Unternehmen hat am Montag mitgeteilt, dass es einen Netzwerk-Sicherheitsvorfall untersuche. Ein Einbruch in einige Systeme habe Teile des Geschäftsbetriebs unterbrochen.

Western Digital erklärte in einer Stellungnahme, dass nicht autorisierte Dritte bestimmte, jedoch ungenannte Daten von den Systemen des Unternehmens ergattern konnten. Der Speicherhersteller arbeite daran, die Natur und das Ausmaß der betroffenen Daten zu erfassen.

Ausfall: "My Cloud"-Statusseite von Western Digital. (Bild: Screenshot)

Betroffen sind offenbar auch verschiedene Dienste der NAS-Geräte für Privatkunden. Für Geräte wie My Cloud und My Cloud Home (Duo) steht der Online-Zugang nicht zur Verfügung, auch die Apps für die Synchronisation von Geräten mit My Cloud OS5 sind down. Die Statusseite von Western Digital zeigt für alle Dienste tiefrot: Ausfall.

Cyber-Einbruch bei Western Digital: Ausmaß unbekannt

Western Digital erklärte zudem, dass der Vorfall weitere Störungen des Geschäftsbetriebs verursachen könne. Das Unternehmen implementiere Maßnahmen, um den Betrieb sicherzustellen. Das umfasse auch, Systeme und Dienste offline zu nehmen.

Das Unternehmen gab außerdem weiter an, dass es mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite und eigene Untersuchungen mit externen Sicherheits- und Forensikexperten anstelle. Der Vorfall sei der Mitteilung von Western Digital zufolge am 26. März aufgefallen.

Die Untersuchungen stünden dennoch erst am Anfang. Eine Antwort auf weitergehende Fragen von heise online bezüglich betroffener Daten, ob es sich um eine Erpressung mit Ransomware handelt, ob und in welcher Höhe die Angreifer Lösegeld gefordert haben sowie Umfang der Beeinträchtigungen bei WD steht derzeit noch aus. Die Meldung wird bei Verfügbarkeit aktualisiert.

Zuletzt fiel Western Digital eher positiv auf. So machen sich die großen WD-Festplatten mit rotierenden Magnetscheiben (HDDs) im Rechenzentrum-Dauerbetrieb bezüglich Haltbarkeit besonders gut.

(dmk)