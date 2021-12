Wettbewerbsbehörde untersagt Delivery Hero Zukauf in Saudi-Arabien

Der Essensbringdienst will weltweit expandieren, stößt jedoch an Grenzen. Die Wettbewerbskommission in Saudi-Arabien hat Bedenken gegen eine lokale Übernahme.

Delivery Hero ist Weltmarktführer für Online-Essensbestellungen. (Bild: dpa, Jens Kalaene)