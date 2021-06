What's next for Windows: Live-Kommentar zur Microsoft-Keynote über Windows 11

Microsoft-CEO Satya Nadella verspricht nicht weniger als das "größte Update des Jahrzehnts". Und tatsächlich zeigt schon der erste Blick auf eine durchgesickerte Vorabversion von "Windows 11" deutliche Änderungen, zumindest beim Design. Doch welchen Neuerungen sind noch zu erwarten, wie ist der weitere Zeitplan und was passiert mit Windows 10? Diese und weitere Fragen wird Microsoft hoffentlich bei der heutigen offiziellen Vorstellung "What's next for Windows" beantworten.

Live ab 17 Uhr – What's next for Windows

Schauen Sie mit uns gemeinsam ab 17 Uhr die Keynote und stellen Ihre Fragen im YouTube-Chat. Wir geben erste Einschätzungen und beantworten Ihre Fragen. Volker Zota diskutiert mit Floran Müssig und Gerald Himmelein über die Neuerungen und die Erwartungen an "Windows 11".

Den Live-Kommentar können Sie oben im Beitrag in unserem YouTube-Stream verfolgen, den unkommentierten Original-Livestream von Microsoft finden Sie auf Microsofts Event-Webseite.

Durchgesickertes Windows 11 mit neuer Bedienoberfläche

In der vergangenen Woche wurde eine Vorabversion geleakt. Augenfälligste Änderungen des "Next Generation Windows" sind eine zentrierte Taskleiste, abgerundete Fensterecken und ein Startmenü in Form eines Fensters. Einige Neuerungen von Windows 11 erinnern an Windows 10X, dessen Entwicklung Microsoft erst vor wenigen Wochen eingestellt hatte.

(vza)