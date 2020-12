WhatsApp Carts soll das Shoppen über den Messenger noch einfacher machen

Kaufen statt Kommunizieren: WhatsApp erweitert seine Shopping-Funktionen. Der Messenger bekommt eine Art Einkaufswagen. In Carts lassen sich mehrere Produkte von einem Händler ablegen, die dann gemeinsam als ein Auftrag bestellt werden können. Bisher konnte man Produkte nur einzeln ordern.

Facebook macht Carts ab sofort weltweit verfügbar, allerdings nach und nach. Nutzer legen dann Waren aus einem WhatsApp-Katalog mit einem simplen Klick darin ab und senden die gesamte Bestellung an den Verkäufer. Für diesen soll es damit leichter sein, den Überblick über die Auftragslage zu behalten und Kundenanfragen zu bearbeiten. In dem Facebook-Blogbeitrag wird ein Unternehmen zitiert, das es als positiv bewertet, mit den Kunden weniger hin und her schreiben zu müssen. Carts hält auch für Nutzer eine Übersicht parat, was man alles bestellt hat. Nachrichten lassen sich nach wie vor auch ohne eine Bestellung an ein Unternehmen senden.

WhatsApp Business mit mehr Funktionen gegen Gebühr

Bei WhatsApp können Geschäfte seit vergangenem Jahr Warenkataloge erstellen, von denen die Nutzer direkt Bestellungen absenden können. Wahlweise lassen sich die Produkte dann per Facebook Pay bezahlen. Zunächst war die Business-App zur Erstellung der virtuellen Schaufenster kostenlos. Dass die Nutzung Gebühren kosten soll, hat Facebook allerdings bereits angekündigt – einhergehend mit neuen Shopping- und Hosting-Funktionen. Dazu sollen Kooperationspartner gefunden werden. Weder Zeitpunkt noch detailliertere Aussagen zu den Partnern gibt es bisher. Durch die Integration des Messengers in andere Dienste, so Facebook, könne allerdings die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen.

Die Shopping-Funktionen sind besonders für kleinere Händler und in aufstrebenden Märkten attraktiv, in denen noch wenig E-Commerce-Angebote bestehen. Auch nutzen etwa in Indien die Menschen wenig Laptops und stattdessen deutlich mehr Smartphones. WhatsApp Business verzeichnet mehr als 50 Millionen aktive Nutzer im Monat. Mit der eigenständigen App können Unternehmen die Kunden über das normale WhatsApp erreichen.

(emw)