WhatsApp Chat Lock: Einzelne Gespräche lassen sich verschließen

"Chat Lock on WhatsApp" heißt eine neue Funktion, die mehr Sicherheit schaffen soll: Einzelne Gespräche können bei dem Messenger künftig nochmal verschlossen werden. Geöffnet werden können die Chats dann nur mit dem Passwort – wahlweise biometrisch – des Geräts. Alle Nachrichten befinden sich in einer Art Ordner, der abschließbar ist. Auch Hinweise zu eingehenden Nachrichten aus verschlossenen Chats beinhalten keine Vorschau mehr – weder vom Inhalt noch dem Sender. Mit dieser zweiten Sicherheitsstufe will Meta es Nutzerinnen und Nutzern weiter erleichtern, Nachrichten privat und sicher zu halten, heißt es in der Ankündigung. Meta-Chef Mark Zuckerberg hat selbst bei Facebook ein Bild geteilt, auf dem die Funktion zu sehen ist.

Besonders praktisch soll der Chat-Lock sein, wenn man sein Smartphone häufiger aus der Hand gibt, beispielsweise an Familienmitglieder, heißt es im Blogbeitrag von Meta. Dann sind weder die Benachrichtigungen zu lesen, noch kann die Person ungehindert alle Nachrichten lesen. Die extra Verschlüsselung funktioniert für Einzelgespräche und Gruppenchats. Ebenso wie die archivierten Chats findet man sie durch Herunterziehen der gesamten Chatübersicht. Beim Auswählen erscheint dann die Abfrage nach Fingerabdruck, Passwort oder Face-ID.

WhatsApp Lock Chat wird ab sofort weltweit verfügbar gemacht. Weitere Funktionen, die Gespräche verschlüsseln, sollen in den kommenden Monaten erscheinen, beispielsweise für verknüpfte Geräte. Auch ist angekündigt, dass man bald innerhalb der App selbst ein Passwort für die Chats anlegen kann.

Erst seit Kurzem ist es möglich, ein WhatsApp-Konto auf vier Smartphones gleichzeitig zu nutzen. Mark Zuckerberg gab die Änderung ebenfalls auf Facebook mit einem Einzeiler bekannt. Bislang mussten sich Nutzer jeweils abmelden, um das Telefon wechseln zu können.

