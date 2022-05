WhatsApp: Gruppen mit bis zu 512 Personen und Dateien bis 2 GB

WhatsApp hat einige neue Funktionen angekündigt: Mehr Menschen können nun in einer WhatsApp-Gruppe sein oder an einem Gruppen-Sprachanruf teilnehmen, außerdem können sie größere Dateien über den Messenger versenden. Die Funktionen sollen in den kommenden Wochen nach und nach für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar werden.

Konkret gibt es folgende Neuerungen: Bis zu 512 Personen können in einer WhatsApp-Gruppe sein, doppelt so viele wie zuvor. Die mögliche Anzahl von Menschen in einem Gruppen-Sprachanruf wurde auf 32 vervierfacht, wie der Dienst per Twitter mitteilte. Dazu gibt es ein neues Anruf-Design, das verdeutlicht, wer gerade spricht. Ein ähnliches Design hatte auch der Messenger Signal gerade veröffentlicht.

Funktionen bereiten "Communities" vor

Neu bei WhatsApp ist ebenfalls, dass bis zu 2 GB große Dateien über den Dienst versendet werden können. Das geht aus einem Blogbeitrag hervor. Auch bei WhatsApp gibt es nun die Möglichkeit, mit Emojis direkt auf Nachrichten zu reagieren, anstatt eine neue Nachricht zu schreiben. Die neuen Funktionen sollen WhatsApp Communities vorbereiten, eine Erweiterung, die der Dienst im April angekündigt hatte. Mit WhatsApp Communities sollen Nutzerinnen und Nutzer ihre Gruppen in Netzwerken organisieren können.

