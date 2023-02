WhatsApp Status: Sprach-Status, Reaktionen und Leser-Begrenzung

Gefühlt jeder hat einen Podcast – und nun hat tatsächlich quasi jeder WhatsApp-Nutzer einen. Zumindest in Kurzfassung kann die dortige Status-Funktion nun nämlich auch für Sprache genutzt werden. Man kann also all seinen Kontakten – und bald auch nur ausgewählten Freunden – ein Update geben, was einen so umtreibt, singen, oder aber die gute alte Meinung laut und deutlich kundtun. Ein Sprach-Status-Rant kann allerdings nur 30 Sekunden lang sein, davon lassen sich dann mehrere hintereinander setzen. Der Status verschwindet zudem nach 24 Stunden wieder. Ganz wie alle Status-Inhalte des Messengers. WhatsApp erklärt: "Mit dieser Funktion kannst du deine Statusmeldungen noch persönlicher gestalten. Du kannst sie vor allem dann nutzen, wenn du lieber Sprachnachrichten sendest als geschriebenen Text."

Eine weitere Neuigkeit sind die möglichen Einschränkungen, wer einen Status sehen darf. Bisher können immer alle WhatsApp-Kontakte auf diese zugreifen. Nun lassen sich die Privatsphäre-Einstellungen für jeden Status anpassen, entsprechend muss man immer neu entscheiden, für wen man den Status öffnet. Die letzte Auswahl wird allerdings gespeichert und erneut angeboten, so dass nicht jeder Kontakt einzeln angegriffen werden muss. Auch Profilinformationen lassen sich bereits vor einzelnen Nutzern verbergen – explizit per Ausschlussverfahren "Meine Kontakte außer...".

Seit einem letzten Update lässt sich zudem einstellen, dass der Online-Status nicht mehr angezeigt wird. Zuvor tauchte innerhalb eines Chats immer auf, wenn jemand online war – auch wenn dieser die Anzeige, wann er zuletzt online war ausgeschaltet hatte.

Reaktionen auf den Status und eine Link-Vorschau

Mit dem aktuellen Update ist es auch möglich, auf einen Status zu reagieren. Wischt man innerhalb des Status nach oben, erscheinen acht Emojis, die man nutzen kann. Man kann freilich weiterhin mit Emojis, Nachrichten und Stickern antworten. Um keinen Status zu verpassen, zeigt WhatsApp Nutzern farbige Ringe um das Profilbild an. Diese erscheinen in der Chatübersicht, im direkten Chat und in den Teilnehmerlisten von Gruppen.

Postet man einen Link als Status, erscheint eine Vorschau – genau, wie das bereits in Chats der Fall ist. So sollen sich die Kontakte mehr unter dem Link vorstellen können, bevor sie blind auf etwas klicken müssen, kündigt WhatsApp im Blogbeitrag an.

(emw)