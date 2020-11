WhatsApp bekommt Funktion fürs leichtere Entrümpeln

WhatsApp will Nutzern das Entrümpeln erleichtern. Der Messenger speichert Dateien wie empfangene Bilder automatisch ab, was schnell zu einer überlasteten, digitalen Müllhalde führt. Die neue Speicherverwaltung soll deshalb das Sortieren, Prüfen und Löschen übersichtlicher machen. Die Änderung steht weltweit im Laufe dieser Wochen zur Verfügung.

In einem Video zeigt die Facebook-Tochter, wie die neue Verwaltung ausschaut. "Wir haben euch gehört", heißt es da am Anfang. Dass WhatsApp Medien automatisch unter einem Kontakt abspeichert, stößt nicht immer auf Gegenliebe. So muss man bisher die einzelnen Chats aufrufen, daraufhin das Profil eines Kontakts und kann erst dann unter dem Punkt "Medien, Links und Doks" auf die erhaltenen Dateien zugreifen und diese löschen. Wahlweise lässt sich in den Einstellungen die Speichernutzung einsehen, hier können auch Gruppierungen auf einen Schlag gelöscht werden, also etwa alle Gifs, die ein Kontakt gesendet hat. Allerdings kann man diese dann nicht vorab einsehen und eine Auswahl treffen. Einen Sammelplatz für alle erhaltenen Dateien gibt es nicht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: WhatsApp)

Vergessene Dateien bei WhatsApp

Zusätzlich lassen sich empfangene Bilder und Videos auch automatisch in den eigenen Aufnahmen speichern. Wer das in den Einstellungen nicht ausgeschaltet hat, ist also bisher gerne doppelt vollgemüllt. Auch die Chats und Sprachnachrichten liegen in der App, bis man sie manuell löscht. Vielen Nutzern ist gar nicht bewusst, wie viel Platz WhatsApp braucht, wenn man keine Ordnung hält.

Droht der Speicherplatz nun an seine Grenzen zu stoßen, warnt WhatsApp und schlägt vor, welchen frei zu machen. Nun folgt eine neue Übersicht. Mehrfach geteilte Inhalte tauchen samt Vorschauen in einer Liste auf, so dass man diese direkt löschen kann und Doppelungen verhindern – wahlweise alle auf einmal oder per Klick ausgewählte Inhalte. Dateien, die größer als 5MB sind, zeigt der Messenger ebenfalls an. Daraufhin folgen Chats, die besonders viel Kapazität binden. Nach dem Löschen belohnt WhatsApp das Aufräumen auch mit einer Anzeige, wie viel Speicherplatz nun frei geworden ist.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die vor kurzem bekanntgewordene Funktion, dass Nachrichten nach sieben Tagen automatisch gelöscht werden. Die Einführung von "Ablaufenden Nachrichten" ist in den FAQs von WhatsApp aufgetaucht.

(emw)