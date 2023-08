WhatsApp erlaubt, Fotos in "HD-Qualität" zu verschicken

Fotos und Videos, die man per WhatsApp verschickt, wurden bislang teilweise stark komprimiert. Dadurch taugen über WhatsApp empfangene Fotos im Zweifel nicht mehr, um sie in ausgedruckten Fotobüchern scharf abzubilden. Das ändert sich nun, weil man künftig Fotos über den Messenger in "HD-Qualität" verschicken kann. Das geschieht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wie alle Nachrichten im Messenger übertragen werden.

"HD" bedeutet im Fall von WhatsApp eine Bildgröße zwischen 9 und 16 Megapixeln. Das entspricht 4K-Auflösung oder sogar höher, komprimiert werden die Fotos trotzdem. Wie WhatsApp erklärt, bleibt die Standardqualität voreingestellt. Das heißt, Fotos werden auch weiterhin normalerweise mit einer geringeren Auflösung verschickt. Damit will der Messenger sicherstellen, dass das Teilen von Fotos schnell und zuverlässig läuft. Nutzerinnen und Nutzer müssen also extra auswählen, Bilder in HD zu versenden. Und selbst dann kommt bei einer schwachen Internetverbindung des Empfängers ein Foto zunächst in Standardqualität an. Erst wenn dieser aktiv die bessere Qualität auswählt, lädt WhatsApp nachträglich das große Bild.

Die Funktion wird ab sofort nach und nach weltweit verfügbar gemacht. Auch Videos sollen bald in HD-Qualität verschickt werden können. Mark Zuckerberg hat die Möglichkeit, Bilder nun in HD-Qualität versenden zu können, in seinem Broadcast Channel auf Instagram angekündigt. Dort lässt der Meta-Chef seit geraumer Zeit alle Neuigkeiten aus dem Haus verlauten.

Workaround, um große Fotos per WhatsApp zu verschicken

Auch bisher hat es einen Workaround gegeben, um Fotos in Originalgröße per WhatsApp zu versenden. Dazu durfte man nicht über die Mediathek ein Bild auswählen, sondern musste über den Dokumentenversand gehen. Diese Inhalte hat der Messenger bisher nicht kleingerechnet.

(emw)