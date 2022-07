WhatsApp ermöglicht bald direkte Reaktion auf Nachrichten mit allen Emojis

WhatsApp wird in Kürze ein neues Feature ausrollen, das es ermöglicht, auf Nachrichten direkt mit einem beliebigen Emoji zu reagieren. Bisher standen dafür lediglich sechs festgelegte Emojis zur Verfügung. Das geht aus einem Facebook-Post von Meta-Chef Mark Zuckerberg hervor, der auch gleich seine Lieblings-Emojis für Reaktionen auf Nachrichten vorstellte.

WhatsApp hat die Möglichkeit, auf Nachrichten mit Emojis zu reagieren, erst im Mai 2022 eingeführt. Nun soll diese Option deutlich erweitert werden. Statt bisher Daumen hoch, Herz, Tränen lachen, Überraschung, Trauer und betende Hände (Danke) können dann sämtliche Emojis als Reaktion genutzt werden. Damit kommt WhatsApp Anfragen von Nutzerinnen und Nutzern nach, die sich eine solche Funktion gewünscht hatten, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Erweiterte Emoji-Reaktionsfunktion

Die Funktion ist bereits in den Beta-Versionen von WhatsApp unter Android und iOS vorhanden, schreibt das US-Tech-Magazin The Verge. Die erweiterte Emoji-Reaktionsfunktion soll nun Schritt für Schritt an alle Nutzer ausgerollt werden, heißt es dort weiter. Das geschehe "in den kommenden Wochen". Einen genauen Zeitpunkt, wann die Funktion in Deutschland verfügbar sein wird, nannte WhatsApp darüber hinaus nicht.

Die erweiterte Emoji-Reaktion wird vermutlich ebenso einfach zugängig sein, wie bisher. Derzeit muss lediglich in WhatsApp in einem Chat auf eine eingegangene Nachricht gedrückt und aus dem aufpoppenden Kontextmenü eines der zur Verfügung stehenden Emojis ausgewählt werden.

(olb)