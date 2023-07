WhatsApp führt Videonachrichten ein

Video-Sofortnachrichten, so nennt WhatsApp die neu eingeführte Art, wie man seine Kontakte vollquatschen kann. Die allseits beliebten Sprachnachrichten werden dabei um Video ergänzt. Man kann also nicht mehr nur ins Smartphone sprechen, sondern sich dabei auch gleich im Selfie-Modus filmen. Über die neue Funktion hat Mark Zuckerberg in seinem Broadcast-Channel auf Instagram geschrieben, dort kündigt der Meta-Chef seit einer Weile alle Neuheiten aus dem Unternehmen an.

Die Videonachrichten werden ab sofort und nach und nach verfügbar gemacht. Alle Menschen sollen sie nach einem Update nutzen können. Es kann aber noch einige Tage oder Wochen dauern, bis jeder die Funktion bekommt. "Mit Videonachrichten hast du die Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und dich in Wort und Bild 60 Sekunden lang mitzuteilen", schreibt WhatsApp im Blogbeitrag. Die zeitliche Begrenzung ist anders als bei den Sprachnachrichten, diese können bei WhatsApp bis in Podcast-Länge ausufern, wovon gerne und schnell mal Gebrauch gemacht wird. Hingegen bei Instagram gibt es ebenfalls ein Ein-Minuten-Limit, nimmt man über die dortigen Direktnachrichten eine Sprachnachricht auf.

Urlaubsgrüße direkt als Video verschicken

WhatsApp möchte eine "unterhaltsame Möglichkeit bieten, Momente zu teilen und das dank Video auch gleich mit den zugehörigen Emotionen". Um eine Videonachricht zu verschicken, muss man im Chat auf den entsprechenden Button drücken. Für die Aufzeichnung hält man den Knopf gedrückt, man kann aber genauso wie bei Sprachnachrichten nach oben wischen, damit die Aufnahme weiter läuft. Wenn man beispielsweise die Umgebung filmen möchte und zeigen, wie wundervoll der Strand ist, die Altstadt im Urlaub oder was das Kind gerade für Blödsinn macht.

Erhaltene Videos werden zunächst automatisch stumm abgespielt, wenn man sie im Chat öffnet. Erst das Tippen auf die Nachricht startet den Ton. Der Fokus liegt also schon auf den Bildern. Bisher konnte man freilich selbst ein Video aufnehmen und dieses einfach aus den Medien heraus im Messenger verschicken. Eine WhatsApp-Videonachricht wird entsprechend nicht auf dem Smartphone gespeichert, freilich aber in der Datenbank des Messengers und gegebenenfalls beim Gegenüber.

Videonachrichten sind wie alle Nachrichten bei WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüsselt, heißt auch Meta kann sie nicht lesen. Während bereits aufgezeichnete Fotos und Video nach dem Anschauen beim Empfänger automatisch gelöscht werden können, gibt es eine solche Funktion für Videonachrichten nicht. Die gehen raus, sobald man fertig ist. Man kann sie dann wie Nachrichten direkt löschen.

(emw)