WhatsApp führt biometrische Authentifizierung für Web- und Desktop-App ein

Wer biometrische Authentifizierung auf seinem Mobilgerät aktiviert hat, muss sich damit künftig bei Verknüpfung seines WhatsApp-Accounts mit der Web- oder Desktop-App verifizieren. Bislang mussten Nutzer lediglich einen QR-Code mit dem Handy scannen, um WhatsApp-Accounts zur Desktop- oder Web-App hinzuzufügen. Nun ergänzt WhatsApp eine weitere Ebene der Authentifikation.

Vorausgesetzt auf dem Mobilgerät ist eine Methode zum biometrischen Entsperren verfügbar und aktiviert, müssen Nutzer das Hinzufügen eines neuen Geräts zum Account künftig per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bestätigen. Die neue Methode zur Bestätigung ist auf kompatiblen Geräten standardmäßig aktiviert und lässt sich nur abschalten, indem Nutzer die biometrische Authentifikation auf dem Mobilgerät systemweit deaktivieren.

Das neue Feature soll es Unbefugten erschweren, WhatsApp-Konten mit anderen Geräten zu verbinden und so Zugriff auf die Nachrichten der Nutzer zu erlangen. Nach der biometrischen Authentifizierung muss weiterhin ein QR-Code eingescannt werden, um das neue Gerät zu autorisieren. In einer FAQ erklärt WhatsApp den neuen Vorgang für iOS- und Android-Geräte. Erforderlich ist ein Android-Gerät, das biometrische Authentifizierung beherrscht, oder ein iPhone mit iOS 14 oder neuer. Falls keine biometrische Authentifikation auf dem Gerät verfügbar ist oder die Funktion in den Systemeinstellungen deaktiviert ist, genügt wie bisher das Scannen des QR-Codes zur Bestätigung.

Keinen Einblick in biometrische Daten

Das Tochterunternehmen von Facebook nimmt dabei eigenen Angaben zufolge keine Einsicht in die biometrischen Daten. Auf Nachfrage von heise online versicherte ein WhatsApp-Sprecher: "Die Authentifizierung mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschieht auf dem Mobiltelefon, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen – aus Prinzip kann WhatsApp keine biometrischen Informationen einsehen, die vom Betriebssystem des Geräts gespeichert werden".

Die biometrische Authentifizierung zum Verknüpfen mit Web- und Desktop-App ist Teil eines Updates, das in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt wird. WhatsApp sorgte zuletzt mit der Änderung der Datenschutzerklärung für Verwirrung.

(ndi)