WhatsApp und der 31. Dezember: Was an Meldungen zum Supportende dran ist

In Medien und im Netz kursieren Listen von Smartphones, auf denen der Messenger WhatsApp angeblich ab dem Jahreswechsel nicht mehr funktionieren soll. Die 49 Geräte, darunter das über zehn Jahre alte iPhone 5, das iPhone 5c, das Samsung Galaxy S2 und das S3 mini, würden keine Updates mehr bekommen, was dazu führe, dass der Messenger auf den Geräten nicht mehr funktioniere. Doch an den Berichten ist offenbar einiges falsch.

Wer auf älteren Geräten an Silvester seine Grüße zum neuen Jahr verschicken möchte, muss nicht in Panik geraten. Tatsächlich gibt es von der Meta-Tochter WhatsApp keine offiziellen Listen von Geräten, für die der Support endet, und auch keine Mitteilung, dass zum 31. Dezember größere Änderungen bevorstehen. Stattdessen haben die Medienberichte offenbar ihren Ursprung in einem chinesischen Techblog, das sich auf ein Support-Dokument beruft. In diesem nennt WhatsApp aber – wie bislang üblich – nur die unterstützten Betriebssystemversionen. Auf dieses wies auch eine WhatsApp-Sprecherin auf Nachfrage von heise online hin.

Das setzt WhatsApp als Betriebssystem aktuell voraus

Aktuell wird bei Android-Geräten mindestens Android-Version 4.1 (Jelly Bean) aus dem Jahr 2012 vorausgesetzt. Für das iPhone ist mindestens das vier Jahre alte iOS 12 notwendig, das bis zum iPhone 5s und iPhone SE (1. Generation) zurückreicht. Diese Voraussetzungen wurden allerdings nicht aktuell erhöht, sondern bereits im Oktober.

Tatsächlich ist es vollkommen üblich, dass Entwickler von Apps in bestimmten Abständen die Mindestvoraussetzungen für die unterstützten Betriebssysteme hoch setzen. Anderenfalls erhöht sich für sie der Aufwand, ihre App auch auf älteren Betriebssystem lauffähig zu halten, beträchtlich – und das für eine erfahrungsgemäß sehr geringe Anzahl von Nutzern. In einer FAQ legt WhatsApp ferner dar, dass für einige Funktionen eine bestimmte Betriebssystemversion notwendig ist.

Gerätewechsel ist dennoch empfehlenswert

Wer WhatsApp auf einem Gerät mit älteren Betriebssystemen bereits installiert hat, bekommt bei einem Anheben der vorausgesetzten Betriebssystemversion erst mal einfach nur keine Updates mehr. Allerdings ist dadurch die alte Version der App nicht automatisch unbrauchbar. Vielmehr ist es so, dass Nutzer dann nur keine neuen Funktionen und Bugfixes bekommen. Laut WhatsApp werden Nutzer darauf auch in der App rechtzeitig hingewiesen. Dennoch sollte spätestens das ein Anlass sein, über einen Gerätewechsel nachzudenken. Wenn Geräte und Apps keine Updates mehr bekommen, werden auch keine Sicherheitslücken mehr geschlossen. Dadurch ist ein solches Gerät als unsicher zu betrachten.

Zudem kann es sein, dass ein App-Entwickler nach einer bestimmten Zeit eine bestimmte Version seiner App voraussetzt und ältere Versionen von der Benutzung ausschließt. Zumindest im Moment gibt es hierzu aber keine konkrete Ankündigung von WhatsApp.

(mki)