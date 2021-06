Whatsapp: Demnächst auf mehr Geräten und mit Löschmodus​

Der Messenger Whatsapp soll bald mit einem Konto auf bis zu vier Geräten parallel nutzbar sein. Die Mehrgerätefähigkeit werde innerhalb der kommenden zwei Monate zunächst mit einer Betaversion eingeführt, bestätigten Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Whatsapp-CEO Will Cathcart dem Spezialblog WABetaInfo. Darüber hinaus will Whatsapp mehr Kontrolle darüber erlauben, wie lange Inhalte in Chats sichtbar sind.

Die Nutzung von Whatsapp ist bisher streng mit einer Telefonnummer und SIM-Karte verknüpft. Mit einem Web-Client kann man zwar die Chats auf den Desktop holen, aber auch der muss mit einem Telefon verbunden sein. Mit der Multigerätefähigkeit sollen sich dann separate Instanzen des Messengers auf bis zu vier Geräten installieren lassen. Damit lässt sich Whatsapp dann auch auf iPads und Android-Tablets ohne SIM-Karte nutzen, bestätigte Cathcart.

Multi-Device und mehr automatsich löschen

"Es war eine große technische Herausforderung, alle deine Nachrichten und Inhalte auf mehreren Geräten zu synchronisieren, selbst wenn mal der Akku des Smartphones alle sein sollte", erklärte Zuckerberg gegenüber WABetaInfo. "Aber wir haben eine Lösung und freuen uns darauf, das bald zu veröffentlichen. Es bleibt alles Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ich glaube, wir haben da eine elegante Lösung gefunden – und es wird die Beste da draußen sein."

Auch die Ende vergangenen Jahres eingeführte Funktion, mit der Nachrichten in Chats nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden, will Whatsapp demnach ausbauen. Bisher war das auf einzelne Chats und Gruppen beschränkt. Whatsapp stehe kurz davor, einen neuen "Verschwinde-Modus" einzuführen, sagte Zuckerberg. "Das ganze Whatsapp wird flüchtig." Damit gelten die Einstellungen für die automatische Löschung global für alle Chats und Gruppen. Darüber hinaus führt Whatsapp demnächst eine Option für Bilder und Videos ein, die nach einmaligem Ansehen automatisch gelöscht werden.

(vbr)