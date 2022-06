Whatsapp: Bearbeiten von Nachrichten wahrscheinlich bald möglich

Mit einem kommenden Update für den Messenger-Dienst Whatsapp können Beta-Testerinnen und -Tester bereits gesendete Nachrichten bearbeiten und Tippfehler korrigieren. Die sich derzeit noch in der Entwicklung befindende Funktion soll in Zukunft unter Android, iOS und in der Desktop-Version verfügbar sein. Bereits 2017 hat der Fachblog Wabetainfo von dieser Neuerung berichtet.

Nachrichten in Whatsapp editieren (Bild: Wabetainfo)

Details darüber, wie und auf welche Art und Weise Nachrichten im Nachhinein verändert werden können, ist nach Angaben von Wabetainfo noch unklar.

Emoji-Reaktionen, Communities und mehr

Seit Kurzem können Nutzer auf Nachrichten mit Emojis reagieren. Neben dieser bei anderen Messenger-Diensten schon länger implementierten Funktion arbeitet Whatsapps Mutterkonzern Meta auch an der Gruppenchat-Funktion Communities, mit der zusammenhängende Netzwerke wie Schulen Aktivitäten organisieren können. Darüber hinaus werden künftig verschlüsselte Gruppenanrufe mit bis zu 32 Personen möglich sein. Ebenfalls in Arbeit ist ein von CEO Mark Zuckerberg angekündigtes Whatsapp Business Cloud API. Dadurch sollen Unternehmen mit ihren Kunden über den Messenger-Dienst kommunizieren können.

