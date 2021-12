Whatsapp: Mehr Löschoptionen für gesendete Nachrichten

Metas Messenger-App Whatsapp bietet eine größere Auswahl für die automatische Löschung von Nachrichten an. Bisher war eine automatische Löschung von Chatnachrichten nach sieben Tagen möglich. Nun können Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob Nachrichten bereits nach 24 Stunden oder erst nach 90 Tagen standardmäßig aus ausgewählten Chats gelöscht werden sollen.

Recht auf Vergessen

Whatsapps Mutter-Unternehmen Meta begründet die Einführung dieser zusätzlichen Optionen mit mehr Datenschutz und Nutzerkontrolle. Menschen hätten gerade in der Pandemie viel Kommunikation in Messenger verlagert und würden die Vertraut- und Privatheit, die sonst in tatsächlichen Begegnungen möglich ist, sehr schätzen. Was Meta etwas prosaisch in seiner Mitteilung beschreibt ("Die Freiheit, ehrlich und verletzlich zu sein, zu wissen, dass Gespräche nicht für immer aufgezeichnet und irgendwo gespeichert werden"), könnte auch kurz mit einem "Recht auf Vergessen" benannt werden.

Das Unternehmen habe aus diesen Privatsphäre-Überlegungen vor einem Jahr bereits automatisch verschwindende Nachrichten nach einer Dauer von sieben Tagen eingeführt. Die Funktion, dass Videos und Fotos nach einmaligen Ansehen wieder verschwinden, hatte Whatsapp ebenfalls in diesem Sommer eingeführt. Die Erfindung dieser Kurzzeit-Nachrichten stammt allerdings ursprünglich von Konkurrent Snapchat und wurde auch in Metas Instagram integriert. Das Kopieren von bei Konkurrenzprodukten erfolgreichen Funktionen hat Meta immer wieder für den Ausbau seiner eigenen Angebote Facebook, Whatsapp und Instagram genutzt.

Bisher kann in der deutschen Whatsapp-Version ein Zeitraum von sieben Tagen ausgewählt werden. 24 Stunden und 90 Tage werden bald hinzukommen. (Bild: Whatsapp für Android)

Option muss aktiviert werden

Die neuen Optionen müssen von Nutzerinnen und Nutzern erst aktiviert werden. Sie sind nicht nur für Einzelchats verfügbar, sondern gelten auch für neu erstellte Gruppenchats – hier können entweder einzelne Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob ihre Nachrichten verschwinden, oder der Admin entscheidet, welche Regeln gelten sollen.

Die Einführung der neuen Funktionen verändert laut Whatsapp nichts an bereits bestehenden Chats. Die automatische Löschfunktion gilt jeweils nur für folgende Mitteilungen in einem Chat oder einer Gruppe. Screenshots von Gesprächen oder das Weiterleiten von privaten Nachrichten sind gleichwohl weiterhin möglich – wirklich vertrauliche Nachrichten sollten deshalb auch weiterhin nur an vertrauenswürdige Menschen verschickt werden, rät Meta.

Das spontane Löschen von Nachrichten bei Whatsapp ist weiterhin nur für einen kurzen Zeitraum nach dem Versenden möglich.

(kbe)