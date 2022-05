Whatsapp soll ab Oktober nicht mehr auf iPhones mit iOS 10 und 11 laufen

Menschen mit iPhone sollten sich vergewissern, mit welcher Version des iOS-Betriebssystems sie ihr Gerät betreiben. Wie WABetainfo berichtet, soll Whatsapp planen, dass seine Dienste nur noch auf iPhones mit iOS-Version 12 oder neuer laufen.

Nutzerinnen und Nutzer, deren iPhones mit iOS 10 oder 11 laufen, würden entsprechend in die Röhre gucken, wenn sie Whatsapp weiter nutzen wollen. Konkret soll die Umstellung am 24. Oktober dieses Jahres stattfinden.

Für Whatsapp-Nutzer mit iPhone 5S, iPhone 6 und iPhone 6S hieße das beispielsweise, dass sie ihre iOS-Version updaten müssen. Diejenigen, die noch ein iPhone 5 oder iPhone 5C in Betrieb haben, könnten Whatsapp demnach tatsächlich nicht mehr nutzen, da iOS 12 für diese Geräte nicht zur Verfügung steht.

Erste Gerüchte bereits Ende 2021

Gerüchte, Whatsapp könnte nicht mehr auf iPhones mit Betriebssystem iOS 10 oder älter laufen, hatte es bereits Ende des vergangenen Jahres gegeben. Vor allem Nutzerinnen und Nutzer hatte diese Information gestreut. Damals hatte die für gewöhnlich gut informierte WABetainfo über ihren Twitter-Kanal eingeordnet, dass diese Informationen nicht stimmten und keine Grundlage hätten. Nun, ein halbes Jahr später, berichtet dieselbe Nachrichtenseite, dass es über iOS 10 auch die Nutzer von iOS 11 treffen dürfte.

Auf der Whatsapp-Support-Seite ist folgende Information zu lesen: "Before we stop supporting your operating system, you'll be notified directly in WhatsApp ahead of time and reminded a few times to upgrade." Heißt im übertragenen Sinne: Die Anwender werden direkt über Whatsapp informiert, sollte das Betriebssystem nicht mehr unterstützt werden – rechtzeitig und mit mehrmaliger Erinnerung.

iPhone 14 und iOS 16 werfen ihre Schatten voraus

Zur Einordnung: Aktuell werfen das iPhone 14 und das Betriebssystem iOS 16 ihre Schatten voraus. Für eine Umstellung auf ein neueres Betriebssystem, mindestens Version 12, könnte also unabhängig von der Nachricht die Zeit gekommen sein.

(tkn)