"Who Wants To Be An Astronaut?": Nächster TV-Wettbewerb für einen Flug ins All

Nun hat auch der US-Fernsehsender Discovery einen Wettbewerb angekündigt, in dessen Rahmen sich jemand einen Flug in den Weltraum sichern kann. Im Rahmen einer achtteiligen Fernsehserie namens "Who Wants To Be An Astronaut?" soll ein Sitzplatz in der Axiom Space Mission 2 (Ax-2) besetzt werden, die für acht Tage zur ISS fliegen soll. Sie wird der Axiom Mission 1 (Ax-1) folgen, die 2022 als erster vollständig privater Flug zum Außenposten der Menschheit geplant ist. Für eine Teilnahme an dem "rigorosen Auswahlverfahren" voller "extremer Herausforderungen" können sich nun US-Bürger und -Bürgerinnen bewerben. Auswählen soll dann eine Jury.

Immer mehr Wettbewerbe

Die Ankündigung von Discovery unterstreicht einmal mehr, dass nach den jüngsten Erfolgen von SpaceX erwartet wird, dass nun tatsächlich eine neue Ära im Weltraumtourismus beginnt. Immer mehr private Flüge werden angekündigt. Die Ersten mit Technik von SpaceX sollen bereits in einigen Monaten stattfinden, andere in wenigen Jahren sogar bis hinter den Mond führen – auch dafür werden Passagier:innen gesucht. Vergangenen Herbst war mit einer Sendung namens "Space Hero" bereits ein ähnlicher Wettstreit um einen Sitzplatz auf einem Weltraumflug angekündigt worden. Derweil rückt mit Blue Origin ein weiterer Anbieter dem ersten bemannten Flug immer näher und hat einen Sitzplatz versteigert. Währenddessen hat Virgin Galactic weiterhin mit Rückschlägen zu kämpfen.

Discovery kooperiert nun mit dem Raumfahrtunternehmen Axiom, das Flüge ins All organisiert. Axiom Space plant für das eigene Geschäft mit Flügen ins All unter anderem ein bewohnbares Modul, das einmal an die ISS angedockt werden soll. Beim ersten Flug des Unternehmens zur ISS soll Anfang 2022 der ehemalige NASA-Astronaut Michael López-Alegría die wohlhabenden Unternehmer Larry Connor, Mark Pathy und Eytan Stibbe zur ISS fliegen. Schon vorher will SpaceX im Rahmen einer Mission namens Inspiration4 vier Personen in einer Weltraumkapsel des Typs Dragon für mehrere Tage in die Erdumlaufbahn schießen. Der Start ist gegenwärtig für Mitte September angesetzt.

(mho)