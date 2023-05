Wie füreinander geschaffen – Fotografie und Farbe: Die Bilder der Woche (KW 19)

Farbe und Fotografie sind eng miteinander verbunden. Farben transportieren Stimmungen und Emotionen. In der visuellen Kommunikation spielen sie eine zentrale Rolle, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Wirkung eines Fotos haben.

Es gibt viele Möglichkeiten, Farben in der Fotografie einzusetzen, von der Auswahl über die Gestaltung bis hin zur Komposition. So können Farbkontraste wie zum Beispiel zwischen Komplementärfarben (Rot und Grün, Blau und Orange, Gelb und Violett etc.) eingesetzt werden, um einen starken visuellen Effekt zu erzielen. Die Farbtöne haben ebenfalls einen großen Einfluss auf die Atmosphäre eines Fotos, je nachdem, ob Sie mit kalten oder warmen Farben arbeiten.

In vielen Bereichen der Fotografie ist Farbtreue ein entscheidender Aspekt: Sind die Farben im Vergleich zur Wirklichkeit exakt wiedergegeben? Entsprechen sie der Realität? Für ein genaues Ergebnis spielen Faktoren, wie die Abbildungsleistung des Objektivs, die Qualität der Kamera/des Sensors, aber auch die Farbkalibrierung des Monitors eine wichtige Rolle. Vieles kann auch in der Nachbearbeitung der Bilder korrigiert werden (falsche Farbwiedergabe, zu starke Farbkontraste oder Farbstiche), um ein möglichst natürliches Bild zu erhalten.

Umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Farben gezielt zu verfälschen und zu manipulieren, um eine gewisse Bildstimmung zu schaffen, ist gerade in der modernen Fotografie ein beliebtes Gestaltungsmittel. Farben können verstärkt oder abgeschwächt werden, ähnlich wie man den Lautstärkeregler einer Stereoanlage lauter oder leiser stellt. Das Foto "A Japanese Morning" aus unserer c't Foto-Galerie ist ein sehr schönes Beispiel für eine "aufgedrehte" Farbwiedergabe. Das Bild ist ganz in Gelb getaucht und die golden strahlende Sonne bildet einen starken Kontrast zum dunklen Braun des Baumstammes. Die Fotografin Anja Popp schreibt dazu: "Das Bild entstand für eine Ausstellung in der Galerie STP in Greifswald. Die monochrome Wiedergabe intensiviert die surreal wirkende Szenerie. Die Lichtverhältnisse waren in diesem Moment außergewöhnlich."

Auch in der Landschaftsfotografie sind die Farben, neben der Komposition, ein zentrales Gestaltungsmittel, um auszudrücken, wie schön und außergewöhnlich die Natur ist. Ein natürlich und lebendig dargestelltes Motiv ist bei vielen Naturaufnahmen entscheidend. Vom Blau des Meeres über das Beige des Sandes bis zum Grau des Himmels hat Galeriefotograf Joachim Kiner einen französischen Strand natürlich eingefangen. Über sein Foto "Swimming Pool" berichtet er:

"Die Aufnahme ist 1997 auf einem mehrtägigen Urlaub in der Bretagne entstanden und gehört zu den wenigen 'analogen' Aufnahmen in meinem Portfolio. Meine fotografische Ausrüstung in jener Zeit bestand aus einer kompakten Fujifilm mit fester Brennweite. Technisch gesehen war das auch damals schon ein Fossil. Aber wie man sieht, konnte das auch einen Amateur wie mich nicht daran hindern – dem Motiv sei Dank – ein sehenswertes Foto zu schießen. Größere Probleme bereitete dagegen das Alter des Fotoabzugs und sein ramponierter Zustand. Nach der Digitalisierung mit einem Epson-Scanner war einiges an Handarbeit nötig, um die vielen Kratzer und sonstigen Gebrauchsspuren zu beseitigen. Bei der Farbgebung bin ich nahe am Original geblieben, habe aber den Helligkeitsregler etwas aufgezogen, um die frühsommerliche Stimmung zu unterstreichen."

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke.

(vat)