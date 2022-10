Wie im Webbrowser: Update bringt in Windows 11 Tabs in den Datei-Explorer

Microsoft hat ein Update-Paket veröffentlicht, das einige Funktionen in Windows 11 bringt, darunter Tabs im Datei-Explorer. Die Features hatte Microsoft bereits Ende September angekündigt, damals aber noch nicht allen Windows-Usern zur Verfügung gestellt. Jetzt stehen die neuen Funktionen als Preview bereit.

Die größte Änderung im Update-Paket betrifft wohl den Windows 11 Datei-Explorer. Dieser erhält nun eine Tab-Funktion, die man bereits aus anderen Betriebssystemen wie macOS kennt. Microsoft preist die neue Funktion als Arbeitserleichterung an, die die Organisation der Dateien und Ordner vereinfachen soll. Außerdem soll eine neuen "Favoriten"-Sektion den Zugriff auf häufig genutzte Dateien beschleunigen. OneDrive-User profitieren zusätzlich von der neuen Kollaborationsfunktion, die bei jeder Datei künftig einfacher ersichtlich machen soll, wann welche Kollegin oder welcher Kollege sie bearbeitet oder kommentiert hat.

Eine weitere Neuerung sind die "suggested actions" (vorgeschlagene Aktionen), mit denen Windows 11 beispielsweise in Text-Editoren oder Chats etwa Daten oder Telefonnummern erkennen soll und anschließend direkt die Verarbeitung in einem passenden Programm vorschlägt. In der Taskbar erscheint mit dem künftig zudem nach einem Rechtsklick wieder ein Verweis auf den Taskmanager. Die Möglichkeit, den Taskmanager so zu öffnen, hatte Microsoft mit Windows 11 eigentlich gestrichen. Ebenfalls neu ist der "Taskbar Overflow", der Programme in einem Sammelbecken vereinigt, wenn die Taskbar zu voll ist.

Kleinere Änderungen betreffen das vereinfachte Teilen von Dateien, den neu implementierten Amazon Appstore und eine überarbeitete Photo-App in Windows 11. Bei letzterer vertröstet Microsoft die Nutzerschaft für das eigentliche Release allerdings auf Ende Oktober.

Zunächst stehen die neuen Features Interessierten als freiwilliges Preview-Update bereit. Aber auch wer das Update in Windows 11 jetzt anstößt, kann die neuen Funktionen nicht unbedingt sofort nutzen. Stattdessen will Microsoft sie nach und nach ausrollen, wie das Unternehmen im Blogbeitrag schreibt. Allen Preview-Verweigerern will Microsoft die neuen Features mit dem nächsten planmäßigen Windows-Security-Update im November verteilen. Bereits im letzten großen Update auf Version 22H2 hatte Microsoft die nun verfügbaren Funktionen angekündigt, damals aber noch nicht fertiggestellt.

(jvo)