Wieder Firmware-Update für neue Siri Remote 2

In fast jedem elektronischen Gerät steckt mittlerweile eine Firmware, die sich gegebenenfalls aktualisieren lässt. Das gilt auch für Apples im vergangenen Jahr überarbeiteten Apple-TV-Fernbedienung Siri Remote 2: Sie bekommt nun zum wiederholten Mal ein Update.

Letzte neue Software vor einem Jahr

Dies war im Sommer 2021 erstmals vorgenommen worden. Damals ging es von Version 9M6336 (Auslieferungsstand) auf Version 9M6772. Nun sorgen weitere interne Veränderungen dafür, dass die Versionsnummer bei 10M1103 landet. Das Problem: Weder hat Apple bislang angegeben, was sich konkret durch das Update tut, noch gibt es bis zum heutigen Tag einen offiziellen Weg für die Benutzer, die Aktualisierung der Siri-Remote-2-Firmware selbst anzustoßen. Allein durch die Überprüfung der Einstellungen kann man erfahren, ob das Update geklappt hat oder nicht.

In der tvOS-Oberfläche (Einstellungen) taucht die neue Firmware als "0x0070" auf, zuvor war hier "0x0061" zu lesen. Die Siri Remote 2 wird mit aktuellen Apple-TV-Modellen ausgeliefert, läuft mit Apple TV HD genauso wie mit Apple TV 4K. Der offizielle Preis liegt bei 65 Euro, wobei dieser im Handel unterboten wird. Wer noch die alte Fernbedienung hat, kann diese bei unterstützten Geräten gegen die Siri Remote 2 austauschen. Aktuell gibt es keine spezifischen Fehlerberichte, die die Siri Remote 2 betreffen; entsprechend unklar ist, was Apple mit dem Update fixt.

Firmware-Versteckspiel

Schon im vergangenen Jahr wusste niemand, wie man die Siri Remote 2 selbsttätig aktualisieren kann. Apple nutzt eine Over-the-Air-Aktualisierung, bei der das Apple TV die neue Software von den Servern zieht und dann via Bluetooth auf die Siri Remote 2 bringt. Ob die Aktualisierung nur läuft, wenn die Siri Remote 2 gerade nicht verwendet wird oder Nutzer bei ihrer Verwendung unterbrochen werden, bleibt unklar – vieles spricht für ersteres. Die Übertragung und das Aufspielen laufen komplett intransparent und "silent".

Das alles erinnert an Apples AirPods, für die es auch keinen offiziellen Weg gibt, ein Update zu forcieren – mittlerweile gibt es hier aber erste Hinweise. So kann helfen, zunächst einen Song in Apple Music zu hören und die Geräte dann in ihr Ladecase zu legen, das an einer Stromversorgung hängt. Ein echtes Erzwingen des Updates kann jedoch nur Apple selbst, wo offenbar eine spezielle Software-/Hardware-Kombination in der Serviceabteilung vorhanden ist – etwa in der Genius-Abteilung jedes Apple-Ladens.

(bsc)