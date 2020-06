Wiederbelebung: Sega zeigt VR-Remake von "Panzer Dragoon Saga"

Sega hat einen ersten Trailer zu "Panzer Dragoon Voyage Record" gezeigt. Das VR-Remake von drei "Panzer Dragoon"-Spielen ist derzeit beim Studio Wildman in Arbeit. Angekündigt wurde die VR-Sammlung im März.

Teil der Sammlung sind "Panzer Dragoon", "Panzer Dragoon Zwei" und "Panzer Dragoon Saga". Gerade "Panzer Dragoon Saga" ist interessant, weil es zu den teuersten Sammlerstücken der Videospiel-Geschichte gehört. Das japanische Rollenspiel kam 1998 für Segas Saturn auf den Markt. Gut erhaltene Gebrauchtexemplare erzielen Preise zwischen 500 und 1000 Euro auf dem sekundären Markt.

Unter dem Namen "Panzer Dragoon Voyage Record" - das "Voyage Record" wird mit VR abgekürzt - sollen alle drei Teile vom Sega Saturn in einer Omnibus-Veröffentlichung zusammengefasst werden. Während in den Originalen die Charaktere aus der Schulterperspektive dargestellt werden, wird in "Panzer Dragoon Voyage Record" eine Ego-Perspektive genutzt.

Verlorener Quellcode

Wie genau das Studio "Panzer Dragoon Saga" in der Trilogie umsetzen wird, ist noch ungeklärt. Laut Sega gab es bisher noch kein Remake des Spiels, da der Quellcode verloren ging. Die ersten Screenshots und der Trailer zeigen viele Originalszenen, aber auch schon neu gerenderte Drachen in der Unreal Engine. "Panzer Dragoon Voyage Record" soll vor März 2021 erscheinen und mit Steam VR, allen Oculus-VR-Headsets und Playstation VR kompatibel sein.

Weitere Episoden will Sega mithilfe einer bald startenden Crowdfunding-Kampagne entwickeln. Wildmans Entwicklung entsteht unabhängig von den Remakes von Panzer Dragoon und Panzer Dragoon Zwei, die für die Nintendo Switch geplant sind.

