Wikipedia in Scots: Ohne Sprachkenntnisse eine ganze Enzyklopädie gebastelt

Die Wikipedia in der schottischen Sprache Scots besteht wohl größtenteils aus englischen Artikeln in denen einige Wörter durch vermutete Entsprechungen sowie einzelne Buchstaben ersetzt wurden. Dahinter scheint ein US-amerikanischer Nutzer zu stecken, der die Sprache nicht spricht, aber die Mehrzahl der Artikel der Sprachversion verfasst hat.

Für Leser klingen die Texte nach einem schlechten Scherz, kritisiert ein Reddit-Nutzer, der auf das Problem aufmerksam gemacht und eine heftige Debatte ausgelöst hat. Diskutiert wird nun, ob die Sprachversion ganz dicht gemacht werden soll und welchen Schaden der Nutzer mit seiner jahrelangen Arbeit angerichtet hat.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Kritik an kulturellem Vandalismus

Scots ist eine westgermanische Sprache, die sich parallel zum modernen Englisch im schottischen Tiefland entwickelt hat. Der schottischen Regierung zufolge wird die anerkannte Minderheitensprache laut dem jüngsten Zensus von 1,5 Millionen Menschen gesprochen. Sie unterscheidet sich vom schottischen Dialekt des Englischen und gehört gleichzeitig zu einer ganz anderen Sprachfamilie als das schottische Gälisch aus den Highlands. Um den Erhalt der Sprache bemüht sich unter anderem das Scots Language Centre, etwa mit diesem Lied über Juri Gagarin, das die Verwandtschaft aber auch den Unterschied zum Englischen hörbar macht.

In einem vielgelesenen Eintrag hat Redditnutzer Ultach darauf aufmerksam gemacht, dass ein einziger Wikipedia-Nutzer für einen Großteil der fast 60.000 Artikel in der Scots-sprachigen Version der Wikipedia verantwortlich ist. Dabei handele es sich aber um Artikel in Englisch, in denen lediglich einzelne Wörter oder Buchstabenkombinationen ausgetauscht wurden. The Register erklärt, die Texte klängen wie eine schlechte Imitation eines schottischen Dialekts. Der Redditnutzer meint, es habe den Anschein, als seien – eventuell sogar automatisch – Wörter anhand eines Onlinewörterbuchs ersetzt worden, ohne Rücksicht auf den Kontext und die Qualität des Wörterbuchs. Im Onlinemagazin Slate war bereits 2014 auf die lächerliche Qualität der Artikel hingewiesen worden.

Der dafür verantwortliche Wikipedia-Nutzer hat sich inzwischen geäußert und erklärt, alle Bearbeitungen und Artikel könnten gelöscht werden. Er habe als 12-jähriges Kind damit angefangen, und manchmal sehe man in dem Alter nicht, wenn ein Verhalten "ungesund oder nicht hilfreich" sei. Er wolle sich nicht verteidigen und nur nicht mehr online belästigt werden. Anderswo haben sich derweil bereits mehrere Diskussionen über den Umgang mit den Artikeln und Sprachversion insgesamt entsponnen. Ohne gewaltigen Arbeitsaufwand scheint sie nicht aufzuräumen zu sein, es soll aber versucht werden. Gleichzeitig kritisiert vor allem Ultach auf Reddit, dass die Artikel der Sprache einen gewaltigen Bärendienst erwiesen hätten. Es handle sich um kulturellen Vandalismus. Mehrere Kommentatoren bestätigen, dass sie nach einem Blick in die Sprachversion gedacht hätten, Scots sei lediglich Englisch mit einem schottischen Akzent.

(mho)