Willkommen, Rust Foundation! Die Programmiersprache hat eine neue Heimat

Gute Nachrichten für die wachsende Gemeinschaft der Rust-Entwickler – das 2010 von Mozilla ins Leben gerufene Rust-Projekt hat ein neues Zuhause. Ab sofort verfügt die Programmiersprache über eine eigenständige Stiftung. Die Rust Foundation soll es dem Projekt ermöglichen, seine Ressourcen selbst zu verwalten und künftig einen eigenständigen Weg einzuschlagen.

Unabhängige Stiftung sichert Zukunft von Rust

Die neue, gemeinnützige Organisation soll die Infrastruktur des Rust-Projekts hosten, die Community betreuen und die künftigen Geschicke der Sprache und ihres Ökosystems steuern. Mozilla legt als Platinsponsor den Grundstein und ist durch Principal Engineer Bobby Holley im Stiftungsrat vertreten, weitere Gründungsmitglieder sind AWS, Huawei, Google und Microsoft sowie fünf Team-Mitglieder des Rust-Projekts (zwei aus dem Kernentwicklerteam und drei Personen aus anderen Bereichen). An der bisherigen technischen Governance will die Stiftung nicht rütteln, auch die aktuellen Community-Strukturen sollen laut offiziellen Stellungnahmen seitens Mozilla und Rust Foundation bestehen bleiben.

Hintergrund zur Rust Foundation

Im August 2020 hatte das Kernteam des Rust-Projekts die geplante Gründung einer unabhängigen Stiftung angekündigt, in der Rust-Community hatte damals aufgrund einer Entlassungswelle bei Mozilla (die ungefähr ein Viertel der Belegschaft betraf) Unsicherheit über die Zukunft des Projekts geherrscht. Die Forderung nach einer von einzelnen Unternehmen unabhängigen Rust Foundation stand aus praktischen und strategischen Gründen aber schon länger im Raum. Bereits seit 2015 verfügte das Projekt innerhalb der Mozilla Foundation über ein unabhängiges Governance-Modell. Insgesamt gilt die Programmiersprache als stark Community-getrieben.

Mitglieder des Kernentwicklerteams von Rust hatten Anfang 2020 angeregt, einen eigenen Rechtsträger für die Programmiersprache zu schaffen, da das Projekt merklich aus den Kinderschuhen herausgewachsen war und das Mutterunternehmen Mozilla mit dem Verwaltungsaufwand zunehmend an seine Grenzen stieß. Mozilla hat zur Gründung der Stiftung alle Markenrechte und die Infrastruktur des Projekts an die Stiftung übertragen, auch die Registry des crates.io-Pakets. Ursprünglich hatte Mozilla mit Rust Stylo aufgebaut, die "Quantum CSS"-Engine in Firefox. Rust sei weiterhin ein integraler Bestandteil des Browsers, heißt es in der offiziellen Stellungnahme zur Gründung seitens Mozilla.

Concurrency ohne Data Races: Vorzüge von Rust

Die Vorzüge von Rust dürften unter anderem Eigenschaften wie Nebenläufigkeit ohne Data Races und Speichersicherheit ohne Garbage Collection sein. Auch mit dem Slogan "Hack without Fear" werben Rust-Anhänger in der Industrie und in der Forschung für den Einsatz der noch relativ jungen Programmiersprache. Ihr Ziel ist laut Ashley Williams, Keynote-Sprecherin von der RustConf 2020, Partizipation: jegliche Softwarentwicklerinnen und -entwickler dazu zu befähigen, Softwaresysteme zu programmieren. Die Entwicklerin hat auch den offiziellen Blogeintrag zur Eröffnung der Rust Foundation verfasst, aus dem hervorgeht, dass das Projekt inzwischen aus rund 100 festen Mitgliedern besteht und über 6000 freie Beitragende versammelt.

Rust bei Linux und Microsoft

Die zunehmende Etablierung von Rust lässt sich an der Verbreitung unter Entwicklern und in Unternehmen ablesen – so wurde Rust in fünf Folgejahren in der Entwicklerumfrage von Stack Overflow zur "beliebtesten Programmiersprache" gekürt. Zuletzt bekannte sich zum Beispiel Microsoft dazu, neben C++ und C# auch mit Rust arbeiten zu wollen. Die Win32-API lässt sich neuerdings aus Rust ansprechen, und wenig überraschend hat Microsoft sich nun an der Gründung der Rust Foundation beteiligt. Auch Linus Torvalds hatte Interesse an kernelspezifischer Rust-Entwicklung für Linux signalisiert.

Weitere Hinweise zur neu gegründeten Stiftung lassen sich den beiden Blogeinträgen bei der Rust Foundation und bei Mozilla entnehmen.

(sih)