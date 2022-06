Windkraft: OX2 will größten Windpark der Welt vor Schwedens Küste errichten

OX2 will den größten einzelnen Offshore-Windpark der Welt errichten. Das schwedische Windkraft-Unternehmen hat nun einen Genehmigungsantrag gestellt, um den Aurora genannten Windpark südlich der Insel Gotland und östlich der Insel Öland in der Ostsee bauen zu dürfen. Fertiggestellt sein könnte er 2030.

Der Vindpark Aurora soll sich aus bis zu 370 Windkraftanlagen mit einer maximalen Höhe von 370 Metern mit 230 Metern Rotordurchmessern zusammensetzen, gibt OX2 bekannt. Zusammen sollen sie 5,5 GW leisten, die Stromerzeugung pro Jahr soll sich auf etwa 24 TWh belaufen. Das entspreche dem Stromverbrauch von etwa 5 Millionen Haushalten oder etwa 17 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Schweden.

Deutschland will aufholen

Als größter einzelner Windpark der Welt gilt laut dem Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien jener im britischen Teil der Doggerbank. Wenn er fertiggestellt sein wird, soll er es auf eine Gesamtleistung von 5 GW bringen.

In Deutschland wurden 2020 knapp 7,8 GW Strom in 1501 Offshore-Anlagen produziert, 2021 kamen keine neuen Anlagen hinzu. Nach den Vorgaben der Bundesregierung sollen bis 2030 rund 30 GW Offshore-Windstrom produziert werden; die vorherige Regierung hatte 20 GW angepeilt. EU-weit produzierten Ende 2020 Offshore-Windparks 12 GW Strom. Die EU-Kommission strebt an, bis 2030 rund 60 GW und bis 2050 rund 340 GW zu erreichen. Mit Dänemark, Belgien und den Niederlanden hat Deutschland im Mai dieses Jahres vereinbart, zusammen die Offshore-Leistung bis 2030 auf 65 GW auszubauen.

(anw)