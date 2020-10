Windows 10: Microsoft denkt über anpassbares Setup je nach Einsatzzweck nach

Bislang gestaltete sich das Windows 10-Setup immer nach demselben Schema: Der Benutzer wurde nach der Basis-Installation des Betriebssystems in der sogenannten OOBE-Phase (Out of the Box Experience) durch eine Reihe immer gleicher Konfigurationsschritte geleitet. Ob die Installation auf einem Gaming-PC, einem Notebook für die Schule oder einem System für den Business-Einsatz erfolgte, beeinflusste die OOBE-Optionen nicht.

Nun allerdings deutet Microsoft eine mögliche Änderung für die Zukunft an. Ein Blogeintrag zur aktuell freigegebenen Windows 10 Insider Preview-Build 20231 zeigt unter anderem die Abbildung einer neuen Setup-Vorschaltseite. Dort kann der Nutzer auswählen, für welche Einsatzzwecke das Windows 10-System vorgesehen ist. Die Optionen reichen vom Business-Einsatz über Unterhaltung, Schule, Spiele-System bis hin zum Familien-System oder Rechner für den Kreativeinsatz. Es sind auch mehrere Optionen gleichzeitig auswählbar.

Testphase im Dev-Channel

Die Idee hinter der Setup-Ergänzung ist es laut Microsoft, Nutzer bei der Anpassung und Einrichtung des Geräts an den jeweils gewählten Verwendungszweck zu unterstützen. Über die konkrete Ausgestaltung dieser Unterstützung ist noch nichts bekannt. Denkbar wäre, dass die Vorauswahl etwa die Konfiguration des Windows 10-Startmenüs oder des Edge-Browsers sowie der installierten Apps beeinflusst.

Die neue Auswahlseite soll zunächst mit einer Untergruppe von Insidern im Dev-Channel getestet werden, um mögliche Probleme im Hinblick auf Stabilität oder Performance zeitnah zu erkennen. Später sollen alle Dev-Channel-Mitglieder die Neuerung zu sehen bekommen. Microsoft weist allerdings darauf hin, dass die in der Setup-Ergänzung vornehmbaren Einstellungen in der ersten Testphase keine tatsächlichen Auswirkungen auf die Systemkonfiguration haben werden. Teilnehmende Insider sehen lediglich die jeweils angepassten OOBE-Optionen.

Für Tester ist wichtig zu wissen, dass die Auswahlseite beim Setup (wenn überhaupt) nur bei einer Neuinstallation von Windows 10 oder beim Zurücksetzen des Systems auf den Werksauslieferungszustand angezeigt wird. In diesem Zusammenhang hat Microsoft ein ISO-Installationsabbild von Windows 10 Insider-Build 20231 zum Download für registrierte Windows Insider freigegeben.

Allgemeiner Rollout(-Termin) ungewiss

Ob und wann die Neuerung für die alle Windows-Nutzer bereitgestellt wird, ist noch offen. Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht, dass Microsoft nur noch ein Funktionsupdate pro Jahr ausrollen will. Die Änderungen wären in diesem Fall frühestens im Frühjahr oder möglicherweise Herbst 2021 verfügbar.

