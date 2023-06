Microsoft: Windows Chat verschwindet, die Zukunft heißt Teams – Free

Microsoft hat angekündigt, den Windows Chat aus Windows 11 zu entfernen. Ersetzen soll es eine Version von Teams mit dem Zusatz "-Free". Auch der Windows Chat basierte bereits auf dem Kollaborationstool des Unternehmens, verschleierte seine Herkunft aber stärker und war tiefer ins Betriebssystem integriert.

Teams – Free leichter entfernbar

Der Chat in Windows 11, wie das Tool ausgeschrieben heißt, war bislang fester Teil der Taskbar. Wer den Shortcut entfernen wollte, musste einigermaßen tief in die Einstellungen des Betriebssystems abtauchen. Mit Teams – Free soll das nun einfacher werden, verspricht Brandon LeBlanc im Microsoft Windows Insider Blog: Auch die neue Teams-Version ist von Haus aus in der Taskleiste verankert. Anders als sein Vorgänger lässt sie sich aber wie alle anderen Anwendungen einfach nach einem Rechtsklick im Kontext-Menü herauslösen.

Auch sonst war der abgespeckte Windows Chat vor allem für professionelle Anwenderinnen und Anwender eher ein Ärgernis: Unterhaltungen ließen sich mit Chat lediglich mit Privat-, nicht aber mit geschäftlichen Accounts führen. Für geschäftliche Einsätze mussten User daher zwei verschiedene Teams-Versionen installieren.

Das Ende des nativen Windows-Chat-Tools kommt für viele relativ überraschend, hatte das Werkzeug doch bis zuletzt noch neue Funktionen bekommen. Gründe nennt Microsoft indes nicht. Verschiedene Stimmen spekulieren aber, dass es dem Unternehmen um eine Besänftigung der EU-Regulierungsbehörden gehen könnte. So hatten zumindest einige die Entscheidung von Microsoft gedeutet, Teams aus Microsoft 365 zu entfernen, und auf eine Beschwerde von Slack aus dem Jahr 2020 zurückgeführt. Der Wechsel von Chat auf Teams – Free ist Teil des Insider Preview Build 23481, der im Dev Channel für Poweruser bereits verfügbar ist.

(jvo)