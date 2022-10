Windows 11: Support-Liste nennt neue und unveröffentlichte CPUs

Microsoft hat die CPU-Support-Listen für Windows 11 aktualisiert. Sowohl in der AMD- als auch in der Intel-Liste sind neue Modelle enthalten; im Falle von Intel auch unangekündigte. In der Einstiegsklasse bestätigt Microsoft so eine Abkehr der bisherigen Intel-Marken Celeron und Pentium.

Stattdessen erscheinen innerhalb der CPU-Familie Alder Lake-N erstmals Prozessoren mit der schlichten Bezeichnung "Intel Processor". Die beiden Modelle N100 und N200 sollen den Anfang machen – sie dürften ausschließlich mit Effizienzkernen primär für Billig-Notebooks und -Desktop-PCs erscheinen.

Innerhalb der Prozessorbaureihe Core i-13000 – offiziell Raptor Lake-S, allerdings verwendet Intel bei den langsameren CPUs wahrscheinlich Alder-Lake-Dies weiter – führt die Liste 16 unveröffentlichte Modelle auf. Große Überraschungen bleiben allerdings aus, da Intel alle bisherigen CPU-Klassen weiterführt, vom Core i3-13100 bis zum Core i9-13900T.

Bisher gibt es ausschließlich die übertaktbaren K-Modelle mit hoher Thermal Design Power (TDP) ab 125 Watt. Die CPUs ohne Suffix arbeiten gemäßigter mit einer Standard-TDP von 65 Watt; die T-Varianten sind besonders stromsparend und etwa für Mini-PCs geeignet.

Mittelklasse mit Effizienzkernen

Gerüchten zufolge nutzen der Core i5-13600 und Core i5-13500 genauso wie der bisherige Core i5-13600K sechs Performance- und acht Effizienzkerne, allerdings mit deutlich verringerten Taktfrequenzen. Zudem sollen der Core i5-13400 und dessen GPU-loser Bruder Core i5-13400F erstmals Effizienzkerne erhalten – eine 6+4-Konfiguration wird spekuliert. Der Core i3-13100 dürfte ein Vierkerner bleiben.

Unangekündigte Core-i-13000-CPUs in Microsofts Windows-11-Support-Liste Prozessor wahrscheinliche Kernkonfiguration Core i9-13900T 8P + 16E Core i9-13900F 8P + 16E Core i9-13900 8P + 16E Core i7-13700T 8P + 8E Core i5-13700F 8P + 8E Core i7-13700 8P + 8E Core i5-13600T 6P + 8E Core i5-13600 6P + 8E Core i5-13500T 6P + 8E Core i5-13500 6P + 8E Core i5-13400T 6P + 4E Core i5-13400F 6P + 4E Core i5-13400 6P + 4E Core i3-13100T 4P Core i3-13100F 4P Core i3-13100 4P

In der AMD-Liste führt Microsoft nun die vorgestellten Prozessoren aus der Raphael-Familie auf: den Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X und Ryzen 5 7600X. Kommende Modelle, wie die erwarteten Varianten mit 3D-V-Cache, sind hingegen noch nicht enthalten.

(mma)