Windows-11-Update: Deutsche Live-Untertitel und Sekunden in der Taskleiste

Das dritte Funktions-Update für Windows 11 Version 22H2 steht in den Startlöchern ("Moment 3"). Microsoft liefert den Patch bereits an Windows-Insider aus, er trägt den Namen KB5026446 und erhöht die Buildnummer auf 22621.1776. Eine Funktion davon lässt sich bereits jetzt in Windows 11 aktivieren – mit etwas Fummelei.

Die wohl größte Neuerung sind die deutschen Live-Untertitel, die Windows 11 jetzt parallel zu jeder (Sprach-)Audioquelle anzeigen kann. Bislang klappte die Live-Transkription nur auf Englisch. Neben Deutsch beherrscht das Tool nun Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch und Koreanisch.

"Offizielle" Sekundenanzeige in der Taskleiste

In den Taskleisteneinstellungen kann man nun die Sekundenanzeige aktivieren.

Außerdem kann man in den Taskleisteneinstellungen jetzt festlegen, dass die Uhr in der Taskleiste Sekunden anzeigt. In Windows 10 klappte das noch mit Registry-Frickeleien, in Windows 11 wurde die Sekundenanzeige zwischenzeitlich komplett unterbunden. In einem Blog-Beitrag erklärte Microsoft-Entwickler Raymond Chen die Gründe dafür: Unnötige CPU-Auslastung, obendrein würden viele Rechner mit aktivierter Sekundenanzeige nicht in Stromspar-Modi schalten. Im Taskleisten-Menü weist Microsoft neben der neuen Sekunden-Option explizit darauf hin, dass die aktivierte Sekundenanzeige mehr Strom verbraucht.

Überraschung: Sekundenanzeige lässt sich schon jetzt aktivieren

Seit dem Mai-Patchday von Microsoft klappen die Registry-Fummeleien zur Aktivierung der Sekundenanzeige unter Windows 11 bereits, ohne vorherige Ankündigung. Es gibt aber noch keinen Schalter in der Bedienoberfläche unter den Taskleisten-Einstellungen, der folgt erst mit Moment 3.

Windows 11 kann seit dem Mai-Patchday wieder Sekunden in der Systemtray-Uhr anzeigen. (Bild: Screenshot / dmk)

Der nötige Schlüssel lässt sich entweder mit folgenden Zeilen in einer .reg-Datei per Doppelklick der Registry hinzufügen:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"ShowSecondsInSystemClock"=dword:00000001

Etwas Frickeln in der Registry, schon zeigt Windows 11 mit dem Mai-Updates wieder Sekunden an. Ein komfortabler Schalter in den Taskleisteneinstellungen kommt erst mit dem Moments3-Update. (Bild: Screenshot / dmk)

oder Interessierte erstellen von Hand einen Eintrag als DWORD32 mit dem Namen ShowSecondsInSystemClock und dem Wert 1 im Registry-Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced .

VPN-Symbol, 2FA-Verbesserungen und Explorer-Kurzbefehle

Zu den weiteren neuen Funktionen gehört ein VPN-Symbol in der Taskleiste, vereinfachtes Copy&Paste von 2-Faktor-Codes (bislang nur auf Englisch) und Tastatur-Kurzbefehle im Windows-Explorer.

Außerdem: Der Kiosk-Modus bekommt Multi-App-Unterstützung, im Taskmanger lassen sich künftig Live-Kernel-Memory-Dumps (LKD) fürs Troubleshooting ausgeben und die Bildschirmhelligkeit von Notebooks kann automatisch an die Inhalte auf dem Bildschirm angepasst werden ("Content Adaptive Brightness Control"). Obendrein lässt sich künftig die Zahl der angezeigten Registerkarten beim Drücken von Alt-Tab begrenzen; das geht unter "Einstellungen/Multitasking".

Alle Änderungen beschreibt Microsoft detailliert im hauseigenen Windows-Blog.

(jkj)