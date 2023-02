Ältere Hardware: Plötzlich doch ein Upgrade auf Windows 11 möglich?

Leser haben uns freudig darauf hingewiesen: Auf ihrer alten Hardware mit Windows 10, die die Kompatibilitätsprüfung für Windows 11 nicht besteht, taucht das Migrationsangebot auf Windows 11 auf! Die Freude währte jedoch nur kurz, denn beim Installationsversuch kam es zum sonst üblichen Abbruch aufgrund inkompatibler Komponenten.

Auf nicht unterstützter Hardware wurde heute öfter die Windows-11-Migration angeboten, die dann aber bei der Installation fehlschlägt. (Bild: Screenshot)

Die Ursache für das fehlerhafte Update-Angebot ist derzeit ungeklärt. Es waren jedoch viele Nutzer mit älterer, nicht von Windows 11 unterstützter Hardware betroffen. Auf sozialen Plattformen wie reddit gab es daher auch Diskussionen dazu.

Windows 11: Nicht auf älterer Hardware

Es gibt von offizieller Seite keine Änderungen an der Liste unterstützter Hardware. Alte Prozessoren wie aus Intels Skylake-Generation hätten zwar genügend Rechenkraft, aber Microsoft verweigert ihnen die Unterstützung. Gelegentlich aktualisiert Microsoft die Liste an unterstützten Prozessoren – in der Regel jedoch lediglich um neue Rechenwerk-Generationen, wie zuletzt im Oktober vergangenen Jahres.

Der Microsoft-Support hatte in der Vergangenheit zudem Wege gezeigt, wie sich Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware installieren lässt. Vor dem Start des Setups in Windows 10 muss dafür ein bestimmter Registry-Schlüssel angelegt werden. Aber bereits dort warnte Microsoft davor, Windows 11 nicht auf Computern zu installieren, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen. Es sei mit nicht näher erläuterten Problemen zu rechnen. Zudem erhielten solche Systeme möglicherweise keine Sicherheitsupdates, Funktionsaktualisierungen oder Treiberupdates mehr.

Nerviges Wasserzeichen

Auf Systemen, auf denen trotz mangelnder Kompatibilität Windows 11 installiert wurde, kommt es nach den Januar-Updates offenbar zur Anzeige von Wasserzeichen, die auf diesen Umstand hinweisen. In Microsofts Forum erläutern Betroffene etwa, dass der "Mehr erfahren..."-Link des weißen Texts, der unten rechts auf dem Desktop angezeigt wird, auf eine Microsoft-Seite leitet. Dort erkläre das Unternehmen, dass Betroffene zu Windows 10 zurückkehren sollten, was jedoch lediglich 10 Tage nach dem Upgrade auf Windows 11 möglich sei.

Weitere Einschränkungen als die Anzeige des Wasserzeichens scheint es jedoch nicht zu geben. Die Meldung soll vermutlich zum Neukauf von kompatibler Hardware verleiten. Hintergrundinformationen, wie es zum MIgrationsangebot auf Rechnern kam, die die Windows-11-Mindestanforderungen gar nicht erfüllen, gibt es bislang ebenfalls nicht.

(dmk)