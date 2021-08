Windows 365: Microsoft bietet zurzeit keine Testversion mehr an

"Aufgrund der starken Nachfrage bieten wir derzeit keine Windows 365-Testversionen an." Das steht momentan auf Microsofts Produkt-Website zu dem Cloud-PC. Interessierte können sich registrieren, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Testversionen vorliegen. Eine Antwort auf eine Anfrage von heise online zu näheren Angaben dazu liegt von Microsoft noch nicht vor.

Alternativ könnten Interessenten gleich ein Abonnement abschließen, um Windows 365 zu nutzen. Dafür stehen anscheinend Kapazitäten bereit. Das Angebot richtet sich an kleine und mittelgroße Unternehmen, die es als "Windows 365 Business" beziehen können, für Großunternehmen steht "Windows 365 Enterprise" bereit. Die Preisspanne reicht von 21,90 Euro bis 143,90 je Nutzer und Monat sowie je nach RAM, CPU und Speicherkapazitäten. Der ausgehende Traffic ist bei den Business-Modellen je nach Variante zwischen 12 und 70 GB pro Monat begrenzt. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Die Testversion lag in den Varianten Basic, Standard und Premium vor. Sie umfasste eine Nutzerlizenz und zwei Monate Gültigkeit.

Windows aus der Cloud

Windows 10 und 11 will Microsoft nicht nur in Form von Lizenzen verkaufen, sondern auch als komplette Installationen vermieten, und zwar als fertig eingerichtete virtuelle Maschinen in Azure-Rechenzentren. Die Verbindung läuft ausschließlich über den Web-Browser auf ein "beliebiges Gerät", wie Microsoft schreibt; also auch auf Android- und Apple-Geräte. Nötig sind ein HTML5-fähiger Web-Browser und eine DSL-Verbindung ab 1,5 MBit/s für "leichten Workload" oder eine drahtlose Internetverbindung, die Videostreaming unterstützt.

Microsoft hatte Windows 365 Mitte Juli dieses Jahres auf seiner Partnerkonferenz Inspire angekündigt. Das Cloud-Betriebssystem steht seit dem 2. August 2021 bereit, zunächst nur mit Windows 10; Ende des Jahres soll auch Windows 11 verfügbar sein.

(anw)