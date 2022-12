Windows Admin Center 2211: Update macht Cluster-Administration übersichtlicher

Microsoft hat Version 2211 des Windows Admin Center veröffentlicht. Das Update bringt Erweiterungen in mehreren Bereichen des Administrationstools: Neben Anpassungen der grafischen Plattform hat Microsoft auch das Management von Azure Stack HCIs überarbeitet.

Das Windows Admin Center unterstützt nun unter anderem das Administrieren von Microsofts Sicherheitsmechanismus Windows Defender Application Control (WDAC). Dieser soll die Systemsicherheit steigern, indem er die Anwendungen, die Benutzer ausführen dürfen, und den Code, der im Kernel ausgeführt wird, einschränkt. Beim GUI sind die überarbeitete Suchfunktion mit "smarten Keywords" und die Möglichkeit, das Dargestellte dynamisch auf eine bis zu vierfache Zoom-Stufe zu vergrößern, neu. Letztere Option richte sich an Menschen mit eingeschränkter Sehkraft. Mit dem Ende des Authentifizierung-Abfrage-Dienstes Azure AD Graph und dem neuen Microsoft Graph, das ähnliche Funktionen, aber neue APIs bietet, vollzieht auch das Windows Admin Center den Wechsel und nutzt besagte APIs.

HCI wird übersichtlicher

Eine Reihe von Änderungen betrifft die Azure Stack HCI. Eine neue Cluster-Eigenschaften-Seite zeigt Admins künftig alle grundlegenden Informationen wie das eingesetzte Betriebssystem oder Hardware-Eigenschaften des gemanagten Clusters auf einen Blick. Im Volumes-Tool erlaubt eine neue Edit-Funktion zudem das Anpassen der Größen der Datenspeicher.

Neu ist auch ein dediziertes User-Forum, in dem Microsoft Feedback von Admins einholen möchte und den Austausch untereinander fördern will. Außerdem verkündet der Blogpost eine Reihe neuer Partner-Erweiterungen, unter anderem zu BiitOps Inventory, Dells OpenManage und Lenovos XClarity Integrator. Den Download-Link stellt Microsoft wie auch weitere Informationen zum Release in einem eigenen Blogpost zur Verfügung.

(jvo)