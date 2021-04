Windows-Sicherung: Neue Version von c't-WIMage

c’t-WIMage sichert Ihre Windows-Partition mitsamt aller Programme, Einstellungen und Daten sowie aller NTFS-Besonderheiten wie Zugriffsrechte, EFS-Dateiverschlüsselung, Reparse Points und so weiter. Allerdings sichert es nicht wie ein herkömmlicher Imager sektor-, sondern dateibasiert, und zwar in Form eines Images in einer Container-Datei. Diese Datei kann mehrere Images auch unterschiedlicher Windows-Versionen und -Editionen enthalten, wobei sehr platzsparend in quasi inkrementeller Form gespeichert wird.

Das Ganze funktioniert mit allen Versionen und Editionen von Windows 8.1 und Windows 10. In der aktuellen c't 10/2021 haben wir eine neue Version von c't-WIMage veröffentlicht. Das Einrichten des USB-Laufwerks ist damit deutlich einfacher, das Sichern schneller und das Skript reagiert noch robuster auf Probleme. Es gibt eine neue Anleitung und eine neue FAQ für c't WIMage

Wiederherstellen per Setup

Zum Wiederherstellen kommt ein auf den ersten Blick überraschendes Programm zum Einsatz: das Windows-Setup-Programm. Das macht heutzutage nämlich ohnehin nichts anderes mehr, als ein Image einer sauberen Windows-Installation auf die Festplatte zu schreiben und mit einem Bootloader zu versehen. Der wesentliche Trick von c’t-WIMage besteht darin, dem Windows-Setup-Programm ein selbst erzeugtes Image unterzuschieben: eines Ihrer Windows-Systempartition mit allem, was dazu gehört.

Das ist kein böser Hack, sondern von Microsoft so vorgesehen – auch wenn es eigentlich für PC-Hersteller gedacht ist. Alle nötigen Werkzeuge stecken von Haus aus in Windows. Sie kommen allerdings ohne GUI daher und lassen sich nur mit langen Kommandozeilenbefehlen steuern.

Die Zielgruppe stört das üblicherweise nicht, denn gedacht sind die Werkzeuge für PC-Hersteller, die damit angepasste Vorinstallationen erstellen, sowie für Admins in großen Unternehmen, die auf diesem Wege unterschiedliche Images etwa für verschiedene Abteilungen vorhalten. Doch Sie brauchen die Bedienung dieser Profiwerkzeuge nicht mühsam zu erlernen: Unser Skript c’t-WIMage reduziert den Aufwand für Sie auf einen simplen Mausklick.

Das Einrichten des c’t-WIMage-Datenträgers ist mit zwei Handgriffen erledigt. Lassen Sie ihn zuerst durch Microsofts „Media Creation Tool“ als bootfähiges Setup-Medium einrichten …

Das Wiederherstellen Ihres Images klappt dank Windows-Setup-Programm nicht nur auf dem PC, von dem das Image erstellt wurde, sondern auch auf jedem anderen, sofern nur ausreichend Festplattenplatz vorhanden ist. Wenn sich also auf einem PC ein 64-bittiges Windows 8.1 oder 10 sauber neu installieren lässt, können Sie darauf auch ein Image Ihres 64-bittigen Windows 8.1 oder 10 wiederherstellen; für 32 Bit gilt das Gleiche. c't-WIMage taugt daher nicht nur fürs Backup, sondern auch für den Umzug auf einen anderen PC.

Als Sicherungsmedium nutzt man am einfachsten ein USB-Laufwerk. Wenn Sie unseren Anleitungen folgen, nimmt es nicht nur Ihre Sicherungen auf, sondern dient auch als bootfähiges Wiederherstellungsmedium. Skript, Anleitungen und Forum finden Sie auf der Projektseite ct.de/wimage.

