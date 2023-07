Zweite Beta: Apples Game Porting Toolkit erhöht die Framerate

Der Mac hat noch immer den Ruf, ein Rechnersystem zu sein, das sich nicht wirklich zum Spielen eignet. Dabei ist die Hardware spätestens seit Apples Übergang zu eigenen SoCs mehr als mächtig genug. Mit dem Game Porting Toolkit soll nun die Portierung auch anspruchsvoller PC-Titel deutlich leichter werden. Nach der ersten Beta-Version im Juni hat Apple seinem Toolkit nun das erste Update verpasst. Zum Download ist lediglich ein kostenloser Developer-Account notwendig.

Schnell – und jetzt noch schneller

Relevanteste Neuerung: Das Game Porting Toolkit ist in Beta 1.0.2 nochmals flotter geworden. Tester berichten, dass sich die Framerate von AAA-Titeln wie Cyberpunk 2077 verdoppelt bis verdreifacht hat, in anderen Fällen geht es um 25 bis 30 Prozent nach oben. Weiterhin hat Apple Unterstützung sogar für 32-Bit-Spiele ergänzt, allerdings ist diese derzeit noch nicht stabil und auch nicht ausreichend schnell, um ernsthaft verwendet werden zu können.

Das Game Porting Toolkit nutzt einen interessanten Ansatz: Basis ist jeweils die Open-Source-Version von CrossOver, dem Wine-basiertern Portierungswerkzeug für Windows-Code auf den Mac. Apple hat auf dieser Grundlage aber noch viel Zusatzarbeit geleistet. So kann das Toolkit DirectX-12-Grafik in Echtzeit in Metal 3 umwandeln. Dies hilft erstens beim Testen bestehender Windows-Titel im Rahmen einer Portierung, kann aber auch zur Konvertierung verwendet werden, um Spiele später dann nativ anzubieten. Apple erhofft sich damit, den Mac endlich als ernstzunehmende Gaming-Plattform zu etablieren.

Game Porting Toolkit jetzt schon testen

Nutzer, die einen Apple-Developer-Account haben, können das Game Porting Toolkit bereits herunterladen und testen. Notwendig ist allerdings, dass auf dem Mac bereits die aktuelle Entwicklerversion von macOS 14 alias Sonoma läuft, die Apple mittlerweile auch Developern ausgibt, die keine kostenpflichtige Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Man sollte sie aber unbedingt auf einem Mac installieren, der noch nicht im Produktivbetrieb verwendet wird – die Beta hat noch jede Menge Bugs.

Nach dem Aufspielen von Sonoma wird das Game Porting Toolkit geladen und über das Terminal installiert – eine Anleitung ist enthalten, alternativ gibt es auch auf YouTube verschiedene Tutorials. Die eigentliche Portierung eines PC-Titels ist (noch) nicht ganz trivial, aber für fortgeschrittene Nutzer durchaus umsetzbar. Es ist davon auszugehen, dass Apple den Prozess in künftigen Versionen noch deutlich vereinfachen wird, das Werkzeug bleibt aber für Entwickler gedacht. macOS 14 und die Finalversion des Game Porting Toolkit dürften im Oktober 2023 erscheinen.

(bsc)