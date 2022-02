Windows Terminal Preview 1.13 experimentiert mit neuer Rendering-Engine

Microsoft hat die Preview für Windows Terminal 1.13 veröffentlicht. Sie erscheint rund drei Monate nach der letzten Vorschauversion und hat neben neuen Funktionen auch neue Anforderungen im Gepäck: Um das Terminal unter Windows 10 nutzen zu können, muss mindestens Windows 10 Version 19041 (20H1) installiert sein. Bisher genügte Version 18362 (19H1).

Experimentelle Engine für schnelleres Text-Rendering

Als Reaktion auf Performance-Bedenken seitens der Community hat Microsoft dem Windows Terminal ein neue Text-Rendering-Engine spendiert. Sie befindet sich in einem experimentellen Zustand und lässt sich durch das neue Profilsetting experimental.useAtlasEngine aktivieren, wenn dieses auf true gesetzt wird. Die Engine soll in speziellen Fällen Performance-Verbesserungen bringen, etwa wenn Text in einer großen Anzahl an Farben darzustellen ist.

Aufgrund des experimentellen Status sind in Preview 1.13 noch nicht alle Features in der neuen Engine verfügbar. Sobald das der Fall ist, hofft das Team hinter Windows Terminal laut Ankündigung darauf, die bestehende Engine standardmäßig durch sie zu ersetzen.

Weitere Neuerungen

Die neue Profileinstellung elevate erlaubt das automatische Erstellen eines neuen Profils als elevated, das heißt als Admin. Während ein Nicht-Admin-Fenster geöffnet ist, erzeugt der Aufruf dieses Profils ein neues Fenster mit Adminrechten, sofern elevate auf true gesetzt ist. Steht elevate hingegen auf false , öffnet sich ein Profil im gleichen Fenster unabhängig von dessen aktuellem Status.

Zudem lassen sich in der neuen Preview benutzerdefinierte Sounds einfügen und das User Interface (UI) hat eine optische Veränderung durchlaufen: Die Windows-UI-Bibliothek WinUI 2.6 kommt in Preview 1.13 zum Einsatz, um die Terminal-Einstellungen mit der Optik von Windows 11 zu versehen.

Die Einstellungen von Windows Terminal Preview 1.13 erscheinen dank WinUI 2.6 im Windows-11-Design. (Bild: Microsoft)

Mit Erscheinen der neuen Preview-Version nähert sich zugleich die stabile Version von Windows Terminal 1.12 mit den bereits angekündigten Neuerungen. So lässt sich Version 1.12 beispielsweise in Windows 11 als Standard-Terminal-Emulator einstellen, sodass sich jede Kommandozeilenanwendung darin automatisch öffnet. Das Stable Release soll zunächst im Rahmen des Windows-Insider-Programms erscheinen, bevor es für alle Windows-Nutzer zugänglich wird.

Windows Terminal und Windows Terminal Preview stehen sowohl im Microsoft Store als auch im GitHub-Repository zum Download bereit.

Alle Details zu Windows Terminal Preview 1.13 lassen sich Microsofts Entwicklerblog entnehmen.

(mai)