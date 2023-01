Windows Terminal Preview 1.17 navigiert zu Profilen per Dropdown-Menü

Mit Preview 1.17 ist das erste Release des Windows Terminal des Jahres erschienen. Zu den Änderungen zählen die Möglichkeit zum Anlegen von Profilen im Dropdown-Menü, dynamische Hintergründe dank Mica Material und Accessibility-Updates. So soll ein bedeutendes Problem nun behoben sein, das bisher während der Verwendung von Screen Reading zu Crashes führen konnte. Zudem erscheint das interne Management-Fenster für Screen Reader nicht mehr als leere Seite.

Wer im Dropdown-Menü bislang die Möglichkeit vermisst hat, zwischen Profilen zu wechseln, wird in der neuen Vorschauversion fündig. In Preview 1.17 lassen sich dem Dropdown-Menü nicht nur Profile hinzufügen, sondern diese lassen sich wahlweise durch Separatoren trennen und in Ordnern gruppieren. Die gewünschten Anpassungen lassen sich in der settings.json-Datei vornehmen. Beim erstmaligen Speichern einer Änderung erscheint das Menü fortan im neuen Format.

Beispielhaft zeigt ein Microsoft-Blogeintrag, wie sich vier Profile – Windows PowerShell, Eingabeaufforderung, Entwicklereingabeaufforderung für Visual Studio 2022 und Entwickler-PowerShell für Visual Studio 2022 – mitsamt gewünschtem Separator und Ordner einfügen lassen.

In der JSON-Datei wurden folgende Änderungen vorgenommen: