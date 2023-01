Windows: Verschwundene Start-Menüs und Taskbars sorgen für Verwirrung

Leser berichten von plötzlich verschwundenem Start-Menü und fehlender Taskbar unter Windows; auch in den sozialen Medien häufen sich die Berichte. Offenbar sorgt ein automatisch installiertes Microsoft-Defender-Update dafür, dass dieser LNK-Dateien löscht. Eine Lösung ist noch nicht bekannt; aber Microsoft untersucht das Problem und verspricht Abhilfe.

Als Schuldigen haben einige Admins die Regeln zur Attack Surface Reduction (ASR) in Microsoft Defender for Endpoint ausgemacht. Defender for Endpoint ist ein Ableger der Defender-Familie, der für Firmen-Umgebungen gedacht ist. Das erklärt, warum nach unseren bisherigen Informationen das Problem bei herkömmlichen Windows-Installationen nicht auftaucht.

In Microsofts Techcommunity diskutieren Betroffene mögliche Lösungen. Microsoft empfiehlt Administratoren aktuell, die ASR-Regel in den Audit-Mode zu stellen und damit weiteres Löschen zu verhindern. Offenbar gemeint ist die Regel mit der Rule-ID 92e97fa1-2edf-4476-bdd6-9dd0b4dddc7b, "Block Win32 API calls from Office macros". Ob und wie man bereits gelöschte LNKs wiederherstellen kann, ist bislang nicht klar. Für weitere Informationen verweist der Hersteller auf "SI MO497128" im Admin Center – was auch immer das sein mag.

(ju)