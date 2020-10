Windows on ARM: Testphase für x64-Emulation startet im November 2020

Nutzer von Windows 10 on ARM dürfen sich demnächst auf ein größeres Software-Angebot freuen: Mittels Emulation sollen in Zukunft auch Programme lauffähig sein, die regulär den x86-64-Befehlssatz voraussetzen. Bislang lassen sich auf der Windows-on-ARM-Plattform lediglich native 32- und 64-Bit ARM-Apps ausführen und 32-Bit x86-Anwendungen emulieren. Die kommende Erweiterung schafft Kompatibilität auch für ressourcenhungrige x64-Anwendungen.

Die Arbeit von Microsoft an einer x64-Emulation wurde schon seit vergangenem Jahr vermutet. In einem aktuellen Blogbeitrag bestätigte Panos Panay, Chief Product Officer für Windows + Devices, nun die Gerüchte. Zugleich nannte er auch einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung: Ab November dieses Jahres könne der neue Emulator zunächst im Rahmen des Windows-Insider-Programms getestet werden, bevor das Feature, vermutlich im Frühjahr 2021 im Zuge des 21H1-Updates, großflächig verteilt werden solle.

Softwareausgaben und -optimierung für ARM

Zusammen mit dem Ausbau der x86-Emulation kündigt Panays Blogeintrag auch auf Windows on ARM ausgerichtete Software-Neuerungen an: In naher Zukunft werde eine ARM-native Version von Microsofts Kollaborationsplattform Teams veröffentlicht. Zudem schraube man derzeit an Geschwindigkeit und Akku-Beanspruchung des hauseigenen Edge-Browsers auf ARM-Systemen.

Gemäß dem Feedback von Softwareentwicklern habe man den Code von Visual Studio für die ARM-Plattform optimiert. Ebenfalls schon umgesetzt wurde die Kompatibilität mit dem App Assure-Programm: Dieses unterstützt laut einem separaten Microsoft-Blogeintrag von Ende September nun Windows on ARM ab Version 1709. Das 2019 vorgestellte App Assure soll helfen, Kompatibilitätsprobleme von alten Anwendungen aus Windows 7 in Windows 10 und Office 365 zu beheben.

Die Neuigkeiten im Software-Bereich flankiert Microsoft mit dem Launch zweier neuer Geräte im Herbst

