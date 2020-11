Wine: CrossOver 20 soll Windows-Apps auf ARM-Macs bringen

Codeweavers CrossOver bereitet sich auf Macs mit "Apple Silicon" vor: Man gehe davon aus, dass die jüngst veröffentlichte Version 20.0.1 der Windows-Ausführungsschicht bereits gut auf den neuen Macs mit ARM-basiertem M1-Chip läuft, wie Codeweavers-Gründer Jeremy White mitteilte. Zu Beginn setzt CrossOver offenbar noch auf Apples in macOS integrierte Übersetzungsschicht Rosetta und kommt nicht als Universal-App.

CrossOver für macOS 11 angepasst

Die Anpassung für das inzwischen verfügbare macOS 11 Big Sur hat CrossOver schon im Oktober vollzogen. Zugleich wurde die Unterstützung für Steam verbessert, unter anderem um so wieder 32-Bit-Spiele zurück auf Macs zu bringen, die schon seit macOS 10.15 Catalina nicht mehr laufen. CrossOver 20 basiert auf dem Open-Source-Projekt Wine 5.0, das Windows-APIs für macOS, Linux und ChromeOS nachbildet.

Man habe schon in der Vergangenheit am Support von ARM-Prozessoren gearbeitet und sei nun bereit dafür, Windows-Apps auf ARM zu unterstützen, betonte White. Man wolle CrossOver weiter für Apple Silicon anpassen. Die neuen Macs würden einen aufregenden Leistungssprung versprochen, so White – genau wegen solcher "dynamischen Wandlungen" der Branche habe er CrossOver an den Start gebracht, jetzt sei eine "spannende Zeit für Computer-Geeks".

Vorerst keine Windows-Virtualisierung auf ARM-Macs

Im Unterschied zum kostenlosen Wine bringt CrossOver eine grafische Bedienoberfläche mit und ist kostenpflichtig. Der Hersteller hält auf der eigenen Webseite eine Datenbank zur Suche nach kompatibler Windows-Software bereit.

Eine Option, den Mac unter Windows zu starten (Apples "Boot Camp") gibt es auf den neuen ARM-Macs nicht. Auch eine Windows-Virtualisierung wird zum Verkaufsstart der M1-Geräte wohl nicht möglich sein. Parallels arbeitet zwar an einer neuen Version seiner Virtualisierungs-Software für ARM-Macs, doch braucht diese noch Zeit. Zudem wurde bislang nicht konkret bekanntgegeben, in welcher Form diese Windows als virtuelle Maschine unterstützt.

(lbe)