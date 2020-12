Winterliche Ruhe: Die Bilder der Woche (KW 51)

Zarte Pastelltöne prägen die aktuellen Bilder des Tages. Die zumeist winterlichen Aufnahmen erinnern an kühlere Zeiten vor dem Klimawandel. Sie nähren den Wunsch nach weißer Weihnacht oder das Bedürfnis, frei in eines der beliebten Wintersportgebiete zu reisen. Auch wenn wir in diesem Jahr darauf verzichten müssen, haben unsere Galeriefotografen sich viel Mühe gegeben, dennoch etwas winterliche Stimmung aufkommen zu lassen. So finden wir Archivbilder mit Schnee, kühle Aufnahmen der nächtlichen Milchstraße, aber auch weite Landschaften, deren Farbgebung gut in die Vorweihnachtszeit passt.

Ergänzt werden diese Fotos durch eine High-Key-Blütenaufnahme und eine Diva aus dem Berliner Zoo. Alle Bilder dieser Woche finden Sie in unserer Galerie noch einmal im Überblick.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW51) (7 Bilder) Magnoliaknospe Das Bild am Samstag: "Magnoliaknospe" von Galeriefotograf Volker Lampe alias camera66: "Das Bild stammt aus einer Serie über Magnolienblüten in High-Key-Technik, die sich meiner Meinung nach gut für die zarten Blüten der Magnolie eignt. Da mir bei Makroaufnahmen öfters die Eigenschaft der Symmetrie in der Natur bei Blüten und Blättern aufgefallen ist, fing ich an damit zu experimentieren, quasi etwas Neues darzustellen.



Die Grundlage stellte somit ein Ausgangsbild dar, das ich in einer neuen Ebene horizontal spiegelte. Durch Überlagerung, Verschieben des Bildes - wobei verschiedene Einkopiermodi wie multiplizieren, weiches Licht etc. in Kombination mit der Deckkraft Anwendung fanden, begann für mich das künstlerische Spiel. Spannend dabei ist der Umstand, dass immer etwas Neues/Ungewisse dabei entsteht.



Somit habe ich für die ursprüngliche High-Key-Serie ein weiteres, neues schönes Experimentierfeld gefunden, das ich weiterhin anwenden werde, zumal es sich auch mit einfachen Bildbearbeitungs-Programmen anwenden lässt."

