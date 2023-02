Winterstimmungen: Die Bilder der Woche (KW 8)

Noch ist die Nordhalbkugel im meteorologischen Winter, der die Monate Dezember bis Februar regiert. Die Tage sind kurz und das Wetter, zumindest in Deutschland, meistens schlecht. Die Fotografen unserer Galerie hinderten die Dunkelheit und die nasskalte Witterung jedoch nicht. Von der düsteren Winterlandschaft über Eis- und Schneeformationen bis hin zu dunklen Wäldern entdeckten sie die spannendsten Motive. Und wem es draußen zu ungemütlich war, der fand für sein Bild des Tages in den eigenen vier Wänden spaßig-experimentellen Fotogenuss.

Sternspuren und ganz viel Volt

Hochspannungsmasten sind eigenartige Gebilde in der Landschaft, die gern und oft fotografiert werden. Der stählerne Koloss bekommt durch die Startrails eine Dynamik, die im Foto auch unabhängig von der Jahreszeit Spannung erzeugt. Zu seinem Foto schreibt Galeriefotograf Frank Vogt:

„Überall um uns herum gibt es atemberaubende Schönheit, die wir oft übersehen. In dieser Nacht war ich draußen und blickte in den Himmel, als ich den Nordstern entdeckte, der hoch über mir glänzte. Ich beschloss, diesen Moment festzuhalten und fand diesen perfekten Blickwinkel unter einem Starkstrommast. Die Startrails, die sich über dem Mast bilden, erinnern mich daran, dass unsere Welt ständig in Bewegung ist und dass jede Sekunde zählt. Manchmal müssen wir uns einfach Zeit nehmen, um die Schönheit um uns herum zu schätzen.

Das Bild wurde in Photoshop aus 55 Fotos zusammengesetzt. Aufgenommen habe ich die Bilder mit meiner Sony A7ii und einem alten Tokina 35 mm RMC f3.5 bei Blende f3.5, ISO 400 und jeweils einer Minute Belichtungszeit.“

Dunkle Winterlandschaft

Blaue Gletscher, schwarze Felsen und dunkle Wolken sind typisch für Island. Die größte Vulkaninsel der Welt bietet Landschaften, die gerade für ihre düstere und winterliche Atmosphäre bekannt sind. Fotograf Dave Derbis über das Foto:

„Das Foto entstand während einer Fotoreise in Island. An diesem Tag haben wir die großen Gletscherlagunen im Südosten der Insel besucht. Das Wetter war sehr stürmisch, mit starken Winden, tiefhängenden, sehr schnell vorbeiziehenden Wolken und durchsetzt von immer wieder auftretenden heftigen Regenschauern. Genau diese düstere Stimmung in Kombination mit der rauen, nordischen Landschaft wollte ich mit dieser Aufnahme zeigen.“

Kuchen gegen schlechte Stimmung

Man muss nicht unbedingt weit fahren, um anregende Bilder zu schießen. Galeriefotograf Tino Weigelt ist in der eigenen Küche fündig geworden und hat einen Kuchen kunstvoll abgelichtet. Zu der Entstehung des Fotos erklärt er:

„Das Bild ist entstanden nach mehreren trüben und nicht so schönen Tagen. Jeder, der gerne fotografiert, kennt bestimmt das Gefühl, wenn es nach einigen Tagen in den Fingern juckt und man wieder mit der Kamera Bilder machen will. So war es auch an diesem Tag bei mir, meine Frau machte gerade Kuchen für das Wochenende und ich nutzte die Gelegenheit, um ein paar Stücke schön abzubilden.

Das Bild entstand aus fünf Einzelbildern. Die Kamera muss dabei auf ein Stativ und die Einstellungen dürfen nicht mehr verändert werden. Jetzt macht man erst ein Bild von dem Kuchen auf dem Teller und dem Hintergrund. Danach nimmt man Bilder mit den einzelnen schwebenden Kuchenstücken auf, die ich mit einem Schaschlikspieß gehalten habe. In Photoshop oder ähnlichen Programmen werden die einzelnen Kuchenstücke eingefügt.“

Alle Bilder dieser Woche finden Sie noch einmal in unserer Bilderstrecke.

(vat)