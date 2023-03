Wissing: Verkehrssektor ist bei Klimaschutz auf einem guten Weg

Trotz verfehlter Klimaziele wähnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Verkehrssektor auf dem richtigen Weg. Er verwies auf die steigende Zahl von Elektroautos, den Ausbau der Ladeinfrastruktur, Förderprogramme zum Umrüsten von Dieselbussen und das Deutschlandticket. "Die Antriebswende ist eingeleitet und ihr Hochlauf nimmt immer mehr zu", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 80 Prozent aller erstmals zugelassenen Autos einen Verbrennungsmotor eingebaut.

Einspar-Ziele verfehlt

Das Umweltbundesamt hatte vorläufige Zahlen zu den deutschen Treibhausgasemissionen für 2022 veröffentlicht. Demnach war der Verkehr im vergangenen Jahr der einzige Sektor, der im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme beim Treibhausgas-Ausstoß verzeichnete und die zulässige Emissionsmenge für 2022 überstieg. Trotz der besonders hohen Kraftstoffpreise und des 9-Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr seien die Emissionen des Straßenverkehrs wieder gestiegen, erläuterte das Umweltbundesamt.

Anstieg um 0,7 Prozent

Nach den Berechnungen des Amtes erhöhte sich der Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen in Deutschland im Verkehrssektor rund 1,1 Millionen Tonnen (0,7 Prozent) über dem Wert von 2021 und neun Millionen Tonnen über der im Bundesklimaschutzgesetz für 2022 zulässigen Jahresemissionsmenge von 138,8 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Wissing sagte mit Blick auf die Bilanz, die hohen Emissionszahlen seien auch ein Ausdruck einer dynamischen Wirtschaft und einer Gesellschaft, für die Mobilität ein hohes Gut sei. Die im Verkehrssektor vorgelegten Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes seien zudem in der Umsetzung.

(mfz)