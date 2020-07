"Witcher"-Darsteller Henry Cavill baut Highend-PC mit AMD Ryzen 9 3900X

Spätestens seit der Veröffentlichung der Serie "The Witcher" auf Netflix ist bekannt, dass Hauptdarsteller Henry Cavill eine gewisse Affinität für Videospiele und das Fantasy-Genre aufweist. Das Action-Adventure "The Witcher 3" spielte er bereits, bevor eine Serie in dem Universum überhaupt im Gespräch war. Im Nachgang las er die Bücher von Andrzej Sapkowski.

Auf die Frage "Playstation oder Xbox?" im Video-Interview mit NME antwortete Cavill: "PC". Sein Vater führte ihn laut eigenen Aussagen zwar schon als Kind in die Welt der Gaming-PCs ein, allerdings baute der Schauspieler bisher noch keinen eigenen zusammen. "Das wird das nächste Projekt, sobald ich die Zeit dazu finde". Dank der Coronavirus-Pandemie ist es offenbar so weit, denn über seinen Instagram-Kanal hat Cavill ein Build-Video geteilt – ein durchaus charmantes mit dem einen oder anderen Einstiegsproblem.

AMD Ryzen 9 3900X und Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Firmen- und Markennamen sind zwar größtenteils zensiert, die eingesetzte Hardware lässt sich aber trotzdem recht einfach identifizieren: Cavill verbaut AMDs 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 3900X auf Asus' ROG Crosshair VIII Hero (X570-Chipsatz) samt 32 GByte DDR4-RAM (G.Skill TridentZ RGB) und Asus' ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti. Dazu gesellen sich zwei 1 TByte große PCI-Express-3.0-SSDs von Samsung. Das Ganze sitzt im Fractal-Design-Gehäuse Define 7. Eine All-in-One-Wasserkühlung von NZXT mit 360-mm-Radiator hält den Prozessor auf Temperatur.

"The Witcher 3" streamte Cavill bisher über Drittkanäle auf Twitch. Sollte er in Zeiten des Coronavirus auf den Geschmack kommen, könnte er erneut den Hexer Geralt von Riva im Action-Adventure verkörpern und sich dank Mod das eigene "Witcher"-Gesicht aus der Serie verpassen. Der Singleplayer lässt sich immerhin auch pausieren, sodass Cavill keine Casting-Anrufe mehr unbeantwortet lassen müsste (wie seinerzeit bei einem "World of Warcraft"-Raid).

(mma)