WithSecure: Fehlerhaftes Update blockt Programm-Start auf Windows-Systemen

Ein Produkt-Update des Sicherheits-Software-Anbieters WithSecure hat zu Problemen auf Windows-Systemen geführt. Unter bestimmten Voraussetzungen blockierte ein Dienst des Anbieters das Ausführen von Programmen. Inzwischen ist der Fehler korrigiert. Betroffen sind sowohl WithSecure Elements als auch die Produkte aus der Business-Suite des Anbieters.

Erste Meldungen hätten WithSecure am gestrigen Montag um 13:46 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht. Das schreibt der Security-Anbieter in einem Dokument an seine Kunden, das iX vorliegt. Betroffen waren demnach ausschließlich Systeme mit externem Speichern und virtuellen Disks. Dort installierte Programme ließen sich nicht starten, offenbar blockierte sie das Gerätemanagement-Werkzeug Device Control.

Bugfix automatisch ausgespielt

Schuld an dem Problem sei das Update UlCore-Win64 2022-08-22_01, beziehungsweise Ulcore-Win32 2022-08-22_01 auf 32-Bit-Systemen. Zwischenzeitlich habe man aber den Auslöser gefunden und mit den Updates Ulcore-Win64 2022-08-22_02 und Ulcore-Win32 2022-08-22_02 behoben. Diese werden automatisch auf allen betroffenen Systemen ausgespielt, verspricht WithSecure in dem Schreiben und auf seiner System-Status-Seite.

In wenigen Fällen käme es aber dazu, dass das System die angepasste UIcore-Version als "not installed" anzeige. Dann sollen Kunden Device Control vorübergehend deaktivieren und die Dienste fsulhoster, fsulnethoster und f-secure gatekeeper neu starten. Anschließend könne Device Control wieder eingeschaltet werden. Alternativ löse auch ein Neustart des Gesamtsystems das Problem.

WithSecure ist die Business-Sparte des Security-Anbieters F-Secure, der seine Konsumenten- und Unternehmens-Abteilungen zu Beginn des Jahres aufgespaltet hat.

(jvo)