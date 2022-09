Withings hebt Preise für Smart-Produkte an

Withings macht mehrere seiner smarten Waagen, das Blutdruckmessgerät BPM Connect sowie Smartwatches teurer. Auf die zum 19. September anstehende Preiserhöhung weist das französische Unternehmen in seinem Store hin. Betroffen sind unter anderem die 38mm-Modelle der Scanwatch, die künftig 20 Euro mehr kosten als bisher.

Der Preis des Blutdruckmessgeräts BPM Connect steigt um 30 Euro, der Sleep Analyser wird 20 Euro teurer. Für die Body-Cardio-Waagen verlangt Withings künftig 180 statt wie bisher 150 Euro. Den Schritt begründet das Unternehmen auf seiner Webseite mit einem "bislang nicht da gewesenen globalen Kontext".

Transportkosten verdreifacht

"Seit der Covid-19-Pandemie sind die Kosten für unsere Rohstoffe sowie für elektronische Komponenten und den Transport erheblich gestiegen", schreibt Withings dort. Der Preis der in der Waage Body Cardio eingebauten Microsteuerung sei um 20 Prozent gestiegen, die Transportkosten seien seit Beginn der Covid-19-Krise sogar um über 200 Prozent gewachsen.

"Angesichts einer bereits bestehenden Halbleiterknappheit, die voraussichtlich bis mindestens 2023 anhalten wird, sind wir nun gezwungen, die Verkaufspreise für einige unserer Produkte zu erhöhen", schreibt Withings. Die "gezielte Preiserhöhung" solle garantieren, dass das eigene Qualitätsversprechen und die Langlebigkeit der Produkte aufrechterhalten werden kann. Bis zum 19. September können die genannten Produkte noch zu ihren bisherigen Preisen gekauft werden.

Withings ist nicht das erste Unternehmen, das in den vergangenen Wochen Preiserhöhungen angekündigt hat. Ende August sorgte Sony für Aufsehen, als die japanische Firma die Preisempfehlung für die Playstation 5 im Europäischen Wirtschaftsraum um 50 Euro anhob. Als Begründung nannte Sony hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends. Dagegen hebt Withings seine Preise nicht nur in Europa an: Die betroffenen Produkte werden auch in den USA teurer.

