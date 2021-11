"Wizards Unite": Niantic schaltet "Harry Potter"-Spiel ab

Am 31. Januar 2022 endet der Spielbetrieb von "Harry Potter: Wizards Unite". Niantic hat das Aus des AR-Spiels auf seiner offiziellen Webseite bekanntgegeben. Ab dem 6. Dezember 2021 werden Spielerinnen und Spieler keine Einkäufe mehr tätigen können. Nach dem Ende des Spielbetriebs soll "Wizards Unite" aus den App Stores entfernt werden.

Mit "Wizards Unite" wollte Niantic 2019 an den Erfolg von "Pokémon Go" anknüpfen. Beide Spiele vereinen das Laufen mit AR-Spielereien und Sammelaufgaben. Das Spiel zeigt eine virtuelle Karte, die an Koordinaten der realen Welt gebunden ist. Um die Spielfigur auf der Karte zu bewegen, muss sich der Spieler in der realen Umwelt bewegen.

"Harry Potter: Wizards Unite" ausprobiert

Dass "Wizards Unite" allerdings kein zweites "Pokémon Go" werden würde, zeichnete sich schnell ab. Während das Pokémon-Spiel laut Sensor Tower in den ersten vier Tagen nach Launch 24 Millionen Mal alleine in den USA, Neuseeland und Australien heruntergeladen wurde, schaffte es "Wizards Unite" an seinem Startwochenende weltweit nur auf 3 Millionen Downloads. In den ersten 24 Stunden sei "Harry Potter: Wizards Unite" etwa 400.000 Mal heruntergeladen worden, "Pokémon Go" soll nach diesem Zeitraum schon bei 7,5 Millionen Downloads gelegen haben.

Mehr Belohnungen bis zum Schluss

Zum Abschluss von "Wizards Unite" wird Niantic weitere Story-Elemente einbauen, die die Geschichte des AR-Titels zum Abschluss bringen sollen. Seit dem 2. November gibt es außerdem mehr Belohnungen für tägliche Aufträge, Zauberenergie und Zutaten sollen häufiger auf der Karte auftauchen.

Nach dem Aus von "Harry Potter: Wizards Unite" dürfte sich Niantic verstärkt auf "Pikmin Bloom" konzentrieren. Das AR-Spiel kam Ende Oktober in die weltweiten App-Stores und dreht sich um die kleinen Pflanzenwesen, die aus den gleichnamigen Nintendo-Spielen bekannt sind.

(dahe)