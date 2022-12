NFL und Apple TV+: Wohl keine American-Football-Spiele kostenlos

Apple möchte seinen Streamingdienst TV+ durch Sport attraktiver machen. So überträgt das Unternehmen seit einigen Monaten hochkarätige Baseball-Partien aus den USA und hat sich zudem Fußballrechte (Major League Soccer, MLS) gesichert. Der Versuch, dies um Spiele der amerikanische Football-Liga NFL zu erweitern, soll nun einem Bericht zufolge allerdings gescheitert sein. Apple soll vorgehabt haben, NFL-Sonntagspartien für alle Kunden seines Dienstes als Bestandteil des 7 Euro im Monat teuren Abos anzubieten.

Apple wollte globale Rechte für NFL-Spiele

Zwischenzeitlich sah es bereits so aus, als würde sich Apple hier durchsetzen, zuletzt sicherte sich der iPhone-Hersteller sogar große Sponsorenrechte für den Superbowl. Allerdings scheint nun die NFL selbst nicht mehr zu wollen – offenbar, weil der Liga das Angebot für die Kunden zu günstig wäre. Wie die Finanz-Website Puck berichtet, seien die Verträge für Apple zu unflexibel. Schon zuvor gab es Medienberichte, denen zufolge Apple nicht nur ein "Durchleiter" für die Spiele sein wolle.

Die NFL hingegen wollte unter anderem – im Gegensatz zur Baseballliga MLB – keine weltweiten Rechte an Apple vergeben. Auch sogenannte "Local Blackouts", bei denen örtliche Märkte die Spiele "ihrer" Mannschaft nur über bestimmte Kanäle empfangen können, waren Apple offenbar zu viel. Weiterhin sollte das Paket wie erwähnt kostenloser Bestandteil von Apple TV+ sein. Das wird bei Baseball so gehandhabt, die "Friday Night Baseball"-Partien sind grundsätzlich Teil des Abos und können auch später in Aufzeichnungen betrachtet werden.

Internationaler Sport auf der Agenda

Apple scheint sich zunehmend auch für internationale Sportrechte zu interessieren, darunter Fußball. Zuletzt gab es – nicht ganz ernstzunehmende – Gerüchte, der iPhone-Hersteller könne einen großen britischen Verein erwerben. Vorbild für die Verträge könnte der Deal mit Major League Soccer sein. Dieser soll über einen langen Zeitraum – zehn volle Jahre – laufen und wird im kommenden Jahr gestartet.

Fußball hat in den USA nicht die Bedeutung wie in anderen Weltregionen, findet aber immer mehr Fans. Apple scheint mit seinem Angebot auch versuchen zu wollen, die Sportart in seinem Heimatmarkt populärer zu machen. Dazu gehören neben den Partien selbst auch Inhalte in anderen Apps des Konzerns wie Apple News.

