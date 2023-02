DDoS-Attacken? – Websites mehrerer deutscher Flughäfen offline

Am Donnerstag waren die Websites mehrerer deutscher Flughäfen teilweise nicht erreichbar. Verantwortlich sind ersten Angaben zufolge womöglich DDoS-Angriffe, bei denen Websites mit zu vielen Angriffen überlastet werden. Betroffen sind und waren unter anderem die Websites der Airports von Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Erfurt/Weimar und Karlsruhe/Baden-Baden. Offline war auch der Internetauftritt des Nürnberger Flughafens, der ist inzwischen aber wieder erreichbar. Die Probleme haben den Flughafenbetreibern zufolge keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt.

Erste Berichte über Probleme mit Internetauftritten von kleineren deutschen Flughäfen gab es bereits am Donnerstagmorgen und der Verdacht auf DDoS-Angriffe wurde da auch direkt geäußert. In Nürnberg etwa ist laut der Nachrichtenagentur dpa bereits kurz nach 8 Uhr am Morgen aufgefallen, dass eine Website wegen einer Überlastung nicht erreichbar war. Aus Düsseldorf hieß es demnach, dass die Analysen der IT-Partner noch laufen würden. An Thüringens einzigem internationalen Flughafen Erfurt/Weimar sei die Website sicherheitshalber komplett abgeschaltet worden, ergänzt die dpa.

All das deutet auf einen koordinierten Angriff hin, wobei DDoS-Angriff vergleichsweise leicht organisiert werden können. Zu den möglichen Hintergründen gibt es noch keine Angaben. Mit Frankfurt, München und Berlin-Brandenburg waren die drei größten deutschen Airports nicht betroffen.

Die mutmaßlichen Hackerangriffe folgen einen Tag auf ein großes Flugchaos bei der größten deutschen Airline. Nach einer Panne bei Bauarbeiten in Frankfurt am Main mussten am Dienstag viele Flugzeuge der Lufthansa auf dem Boden bleiben, Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren infolge des Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen war für rund drei Stunden gesperrt und erst am frühen Mittwochnachmittag für Landungen wieder freigegeben worden.

