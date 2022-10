Wohlfühl-Updates für Nextcloud Hub: weniger Stress mit dem freien Cloud-Office

Version 3 des Nextcloud Hub ist erschienen. Bei dem Release handelt es sich um eine Sammlung von neuen Features in den einzelnen Anwendungen des Office-Anwendungspakets. Mit den Neuerungen lege man den Schwerpunkt vor allem auf das "digitale Wohlbefinden" der Anwenderinnen und Anwender. Die würden schließlich zahllose Stunden vor den Bildschirmen verbringen – Zeit, die bestenfalls Spaß machen solle.

Neuerungen gibt es unter anderem am überarbeiteten Nextcloud-Interface. Das erste neue Wohlfühl-Features sind dort individualisierbare Hintergründe, die künftig nicht mehr nur im Dashboard, sondern in allen Anwendungen zum Einsatz kommen. Zudem verschreibt sich Nextcloud der Barrierefreiheit und bietet Optionen zur mauslosen Bedienung, Screenreader-Funktionen, Tastatur-Shortcuts und eine eigene Schriftart für Menschen mit Legasthenie an.

Photos 2.0 mit mehr Funktionen ohne Datenkraken

Die zweite große Änderung betrifft die Fotodarstellung in Nextcloud. Mit Photos 2.0 möchte Nextcloud den Komfort geschlossener, proprietärer Anbieter ohne deren Datenhunger bieten. Dafür sollen eine neue Kachel-Galerie-Ansicht, eine Teilen-Funktion für Foto-Alben, ein Foto-Uploader und -Editor und auch eine KI-gestützte Gesichts- und Objekterkennung sorgen. Letztere setzt auf ein neuronales Netzwerk, das auf dem Host-Server läuft, sodass keine Daten an Dritte weitergegeben werden müssen.

Auch in Nextcloud Talk habe man sich dem digitalen Wohlbefinden gewidmet, um digitale Störgeräusche aussperren zu können: Neben UI-Anpassungen ist es nun möglich, Anrufe oder Nachrichten in Gruppen nur mit Benachrichtigungen für bestimmte Teilnehmergruppen zu verschicken. Außerdem kann man die eigenen Arbeitszeiten hinterlegen, um außerhalb derer nicht gestört zu werden.

Die ganze Liste der Neuerungen samt weiterer Updates im Groupware-Bereich und bei der Performanz von Nextcloud Hub enthält der Blogpost des Anbieters. Das letzte Update-Paket Hub II widmete sich vor allem dem Umzug von Nutzerkonten. Nextcloud ist ein Fork von ownCloud und kann selbst gehostet werden.

(jvo)