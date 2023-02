Women+ in Data And AI: Tech Festival in Berlin für Vielfalt und Inklusion

Das "Women+ in Data And AI Summer Festival" startet in Berlin am 30. Juni als erstes deutsches Tech-Festival, das ausschließlich Women+-Expertinnen auf die Bühne bringt. 18 Sessions sind in drei Tracks zu Data Engineering, Data Science und Machine Learning sowie MLOps geplant. Hinzu kommen zwei Keynotes.

Zu den Referentinnen gehören Holden Karau von Netflix, Nataliya Remez von PayPal, Dr. Laura Fernandez Gallardo von der Bayer AG und Dr. Susanne Braun von SAP.

Festival für Vielfalt und Inklusion

Daneben gibt es Festival Spaces für die persönliche und berufliche Weiterbildung und zum Abschluss eine Techno Night. Veranstaltungsort ist das Radialsystem, Berlin. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Die Veranstalter INNOQ wollen mit dem Tech-Festival die Vielfalt und Inklusion in den technischen Communities feiern und die Möglichkeit schaffen, in einem positiven Umfeld sowohl berufliche als auch nicht technische Gespräche zu führen. Auch wenn die Referentinnen Women+ sind, sind alle Teilnehmenden willkommen.

Weitere Details finden sich auf der Festival-Site. Darüber sind auch Tickets bis zum 15. März zum Frühbucherpreis buchbar. Für Personen aus dem akademischen Umfeld gibt es Sonderpreise.

(rme)